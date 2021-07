MOL-Új Európa Alapítvány átveszi a Mol társadalmi felelősségvállalási tevékenységeinek egy részét, közérdekű feladatokat lát el a sportélet, a kultúra, az egészségügy, a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem területén, és széleskörű, átfogó támogatási rendszert hoz létre. Az alapítvány a Mol-csoport stratégiájával összhangban célzottabb támogatást nyújt a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem területén, valamint a körkörös gazdaság előmozdítása érdekében.

A kuratórium tagja lett még

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Újabb nagy dobásra készül a Mol

Molnár-Bánffy Kata, a Salt Communications tulajdonos-ügyvezetője, a Képmás Kiadó ügyvezetője,

Bacsa György, Mol-csoport Stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója,

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója,

valamint Világi Oszkár, a Mol-csoport Innovációs üzleti vezetője és igazgatósági tagja.

Kemény Dénesen kívül a felügyelőbizottság tagja

Janó Márk jogász, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára,

valamint Szollár Domokos a Mol-csoport Elnöki Kabinetirodájának vezetője.

A Vagyonellenőr Kara Pál jogász, a Mol-csoport korábbi jogi igazgatója, vezető jogi tanácsadó és adatvédelmi biztos lett.

Az alapítók induló alapítói vagyonjuttatásként 85 955 992 darab Mol részvényt, valamint 600 millió forintot bocsátanak az alapítvány rendelkezésére, fele-fele arányban. Az alapítvány közfeladatainak ellátására és közérdekű céljainak megvalósítására elsősorban az induló részvényjuttatás hozamát használja majd fel. Az alapítvány bírósági bejegyzését követően várhatóan augusztus 1-től kezdi meg működését.

A Mol-csoport éves szinten több milliárd forintot költ sport, szociális, kulturális és környezetvédelmi célok támogatására - emlékeztettek. Csak Magyarországon mintegy 2,2 milliárd forintot adományozott, többek között a jelenleg is működő MOL Alapítványon keresztül; a gyermekegészségügy, tehetségtámogatás, és pedagógusok támogatása mellett a helyi közösségeket is segíti és az önkéntességet is népszerűsíti.

A vállalatcsoport több mint 300 programot és intézményt támogatott eddig. Magyarország mellett Szlovákiában, Horvátországban, Romániában és Csehországban is jelentős adományokkal járult hozzá a társadalmi feladatokhoz.

A tervek szerint a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásai a korábbi célok mellett kiterjednek a körforgásos gazdaságot, a fenntarthatóságot és az újrafeldolgozást fejlesztő és elősegítő tevékenységekre; az innovatív megoldásokra és a K+F támogatásokra, valamint az oktatási, tudományos, művészeti és fejlesztési programokra.