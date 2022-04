A VIII. kerületi Magdolna-negyed és az Orczy-negyed nagy része eddig kimaradt a MOL Bubi hálózatából, ami nem csak helyben, de a teljes közbringahálózati szolgáltatásból hiányzott, ezért a józsefvárosi önkormányzat kezdeményezésére a BKK és az önkormányzat munkatársai már hosszú ideje dolgoztak a rések betöltésén - írja az iho.hu.

A pótlás első ütemében öt újgenerációs MOL Bubi gyűjtőállomás létesítése kezdődött el az alábbi helyszíneken:

Teleki tér,

Mátyás tér,

Losonci lakótelep (Práter utca–Szigony utca kereszteződés),

Kálvária tér,

Bródy Sándor utca–Horánszky utca kereszteződés.

Az öt új MOL Bubi és mikromobilitási pont létesítése és minél gyorsabb kialakítása érdekében az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújt a BKK-nak.

A gyűjtőállomások könnyebb, akadálymentes megközelíthetőségét és használatát jelentős kerékpárosbarát forgalomtechnikai beavatkozásokkal biztosítják. A kerékpárosbarát közlekedésfejlesztés forgalomtechnikai csomagja az alábbi helyszíneken hoz változást:

Horánszky utca,

Bródy Sándor utca,

Gutenberg tér,

Rákóczi tér,

Lovassy László utca,

Tavaszmező utca,

Bauer Sándor utca,

Teleki tér,

Koszorú utca,

Práter utca,

Tömő utca.

A fejlesztés eredményeként a környéken könnyebb lesz a járdán közlekedni. A bővítéssel jelentősen javul a Palota, a Losonci, a Magdolna és az Orczy negyedek megközelíthetősége, pár percre kerülnek a közelebbi nagyforgalmú közösségi közlekedési megállók is (például Astoria, Rákóczi tér, Kálvin tér). Szintén javulnak a kerületen belüli kapcsolatok is: a lakóövezetekből könnyebben elérhetővé válik a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Teleki téri piac, a bevásárlóközpontok, a kereskedelmi és kulturális helyszínek is- írja a szakportál.