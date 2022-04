Hatalmasra nőtt a Mol finomítói árrése, az eddigi rekord közel négyszeresére

Valószínűleg soha nem működött olyan nagy árréssel a Mol olajfinomítója, mint most. A finomítás profitabilitása máshol is nagyon megugrott, de a magyar cégnél erre még rátett egy jókora lapáttal, hogy a nyugati típusú kőolajoknál sokkal olcsóbban szerzi be az alapanyagot Oroszországból - írja a G7.