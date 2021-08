A szerdai jegyek és ajándékjegyek visszaváltásával kapcsolatban az info@cinemapink.hu címre lehet írni.

A török tulajdonú Cinemapink 2017-ben vette át a Mom mozijának üzemeltetését. A termekben digitális Sony 4K-vetítők, Dolby Atmos 360 hangrendszer és JBL hangszórók működtek. A filmeket óriásfotelekben lehetett nézni és a sorok közötti távolság is nagyobb volt a megszokottnál.

A Cinemapinknek a Mammutban is voltak mozijai, de azok 2019 májusában visszakerültek a Cinema Cityhez.

Az üzemeltető Sinarema Hungary Kft. tavalyi beszámolója még nem érhető el az e-beszámoló oldalán, idén csak a 2019-es mérlegüket adták le. Eszerint tavaly előtt 908,6 millió forint értékesítési bevételük volt, ami nagyrészt a jegyek 483, az étterem és vendéglátás 370, és a bowling 31 milliós forgalmából jött össze. Bérbeadásból és marketingből még 26 milliót szedtek be. A 2019-es adózott eredményük 52,7 millió forint volt.

A korlátozások feloldásának köszönhetően robbanásszerűen nőtt a moziba látogatók száma Magyarországon. A legnagyobb kockázat azonban az, hogy mire igazán beindulna az ágazat, jön egy negyedik hullám, és újra be kell zárniuk a moziknak.

A mozizás jövőjét már a koronavírus előtt is komolyan fenyegette a streamingszolgáltatók – mint például a Netflix – térnyerése, de időközben a legnagyobb stúdiók - például a Disney és a Warner is - úgy döntött, hogy egyszerre mutatja be a filmjeit a mozikban és az online felületeiken.