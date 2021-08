Szerdán közölte az eddigi üzemeltető, hogy végleg bezár a CinemaPink a Mom Parkban. A török tulajdonú Cinemapink 2017-ben vette át a Mom moziját. A termekben digitális Sony 4K-vetítők, Dolby Atmos 360 hangrendszer és JBL hangszórók működtek. A filmeket óriásfotelekben lehetett nézni és a sorok közötti távolság is nagyobb volt a megszokottnál. Viszont közbejött a koronavírus-járvány, amely kifejezetten rosszul érintette a bezárásra kötelezett mozikat, mivel mellette a streaming filmpremierek is elterjedtek a nagy stúdiók köreiben.

Most viszont kiderült, hogy a XII. kerületi mozi mégsem zár be végleg: CinemaMOM névvel újrainduló mozit a továbbiakban a Pannonia Movie Kft. üzemelteti. Az ő nevükhöz fűződik a XV. kerületi Pólus Mozi is, amelyet 2017 óta üzemeltetnek, valamint a cégcsoporthoz kötődik a Pannonia Entertaiment filmforgalmazó is.

A hamarosan megújuló mozi a legfrissebb premierfilmek mellett kibővített műsorkínálattal várja majd a közönséget. A tervek között szerepelnek eredeti nyelvű, feliratos premierfilmek és digitálisan felújított filmtörténeti klasszikusok is, valamint olyan speciális mozitartalmak, mint a színpadi produkciók – opera, balett, színházi előadás – moziközvetítései, rockzenei és komolyzenei koncertfilmek. Az általános- és középiskolai korosztály számára tematikus csoportos vetítésekkel, a legkisebbek számára a családi animációs premierfilmek mellett élő bábszínházi programokkal is készülnek - közölte az új cég.