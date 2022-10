A Corvint és öt fővárosi művészmozit fenntartó Budapest Film Zrt. 2021-ben közel 47 millió forintot költött villamos energiára és gázra - írja a G7 a mozik megoldhatatlannak látszó gondjait bemutató cikkében. A nagyobb tétel akkor az áram volt, amit 2021-re kilowattóránként 19,87 forintért szerzett be a társaság.

A jelenlegi piaci körülmények között ilyen fix áras szerződéseket már nem nagyon lehet kötni, a kereskedők a tőzsdei jegyzéshez rögzített ajánlatokat adnak. A szeptemberi átlagos tőzsdei ár pedig közel 160 forint volt kilowattóránként, azaz a kereskedői árrés nélkül is a bő nyolcszorosa a 2021-ben fizetett összegnek.

Tóth Dániel mozitechnológus, a számos piaci szereplővel kapcsolatban álló Data Center Soultion Kft. ügyvezetője, aki Ózdon maga is üzemeltet egy mozit, azt mondta: azzal, hogy az áram ára a tízszeresére nőtt, náluk a bevétel fele már erre megy el. Márpedig nagyjából ennyi az, ami a moziüzemeltetőnél maradna, hüvelykujj szabály szerint ugyanis a jegypénztárakban befolyó pénz 50 százaléka a filmforgalmazóknak megy.

Nem látszik a kiút



Tóth Dániel szerint a bevásárlóközpontokban működő multiplexek annyival valószínűleg kedvezőbb helyzetben vannak, hogy esetükben a mozit befogadó plázáknak lekötött energiaszolgáltatási szerződéseik vannak, az viszont még nem tiszta, hogy ebből mit hárítanak át a bérlőkre.

Mindenesetre Buda Andrea, az ország legnagyobb lánca, I.T. Magyar Cinema Kft. PR- és marketing igazgatója a G7-nek azt mondta: a 18 Cinema City mozit üzemeltető hálózatnál még képlékeny hogyan fogják kezelni a helyzetet. Szeptembertől átálltak őszi nyitva tartásra, ami azt jelenti, hogy nem délelőtt tízkor, hanem dél és egy között kezdődnek a vetítések, de ez nem új gyakorlat, az iskolakezdés után minden évben meglépik.

A moziknak két lehetőségük van a vetítések számának csökkentése vagy a teljes bezárás, de mindkettő azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az újranyitás után nem térnek vissza a nézők. Ezt már a járvány alatt is megtapasztalták a mozisok, amikor be kellett zárniuk. A hazai látogatottság még 2022 nyarára sem állt vissza a járvány előtti szintre. A hírportálnak nyilatkozók szerint a 2019-es rekord 70-80 százalékát sikerült elérni, és ezt támasztják alá a hivatalos bevételi adatok is.