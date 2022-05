MRSZ: a reklámadó a teljes magyar gazdaságra káros hatással bír

A Magyar Reklámszövetség és társszövetségei továbbra is fenntartják álláspontjukat: a reklámadó káros a teljes magyar gazdaságra és visszavezetését nem támogatják. A szervezet szerint kontraproduktív azután megadóztatni a médiát, hogy a járvány okozta válság után, most a háború miatt estek visszabevételeik. Kifogásolják, hogy a nagy techcégeket kevésbé érinti a teher, valamint szerintük a reklámok nélkül a gazdaság teljesítménye is romlik.