A hibrid munkavégzés, a home office és a digitális nomádlét elterjedésével egyre nehezebb feladata van azoknak a munkavállalóknak, akik szeretnék megtartani a munka és a magánélet közti egészséges egyensúlyt. A digitalizáció és a koronavírus-járvány miatt teljesen összemosódtak a munkaidő és a szabadidő határai, sok dolgozónak ezért a fizetésnél is fontosabb szemponttá válik a munka-magánélet egyensúly megteremtése – állítja a felhőmegoldásokkal foglalkozó Isolutions.

Egyre több felhasználónak vált kényelmetlenné, hogy munkahelye a digitális eszközein keresztül beszivárog a magánéletébe, vagy éppen fordítva: míg pár éve praktikus megoldásnak tűnt, ma már jellemzően csak bosszúságot okoz, hogy a céges és privát digitális felületek összemosódnak, hiszen egyre nehezebb ezeket külön kezelni.

A 2020-as évek új kihívása, hogy úrrá kell lennünk azon, hogy mindent online, számítógéppel vagy okostelefonnal végzünk, ezáltal minden keveredik. Ez az egyik legnagyobb stressz-faktor, hiszen folyamatosan egy űzöttség érzés van az emberekben. Nagyon nehéz úgy kikapcsolódni, hogy még este hétkor is jönnek az értesítések a céges email fiókról.

– véli Juhász Viktor, az Isolutions ügyvezetője.

Erre a problémára jelent kézenfekvő megoldást a legújabb okoseszközökön már elérhető „Fókusz” üzemmód, ami a szakértő szerint az elkövetkező években a gyártók egyik kiemelt fejlesztési területe lesz. A funkció segítségével megadhatjuk, mikor és melyik alkalmazástól kapjunk értesítéseket, sőt, azt is meghatározhatjuk, hogy mely telefonkönyvünkben lévő számról fogadunk hívásokat.

A fizetésnél is fontosabb szemponttá válik

A home office hirtelen bevezetését kevés hazai cég tudta adatbiztonsági szempontból kellő körültekintéssel megoldani. Sok vállalat külön Facebook vagy Viber csoportokat hozott létre a munkával kapcsolatos ügyek megbeszélésére, ezzel azonban több szempontból is veszélyes terepre tévedtek. A dolgozókat elkezdte frusztrálni az, hogy olyan platformon kapnak munkával kapcsolatos üzeneteket, ami eddig a magánélet színtere volt, de a privát chatfiókokban fokozott veszélynek lettek kitéve az érzékeny vállalati adatok is. Az otthoni munka tömeges bevezetésével ráadásul eddig nem tapasztalt méreteket öltött a vállalati kibertámadások száma, ezek pedig a legnagyobb szervezeteket se kímélték.

A szakértő szerint a vállalatok versenyképességét már az elmúlt két évben is nagyban befolyásolta az, hogy mekkora szabadságot adnak a munkavállalóiknak. A következő évek trendjei pedig egyértelműen afelé mutatnak, hogy ki kell alakulnia a munkáltatók részéről egyfajta rugalmasságnak az időgazdálkodás terén.

Ez azt jelenti, hogy a dolgozók produktivitását a munkával eltöltött idő helyett el kell kezdeni a teljesítményükben mérni, függetlenül attól, mennyi időt vett igénybe a feladatuk elvégzése.

Ez a szempont sok munkavállaló számára már a fizetés előtt álló prioritás, így az új szemléletmód nemcsak a kollégák megtartásában, de az értékes munkaerő bevonzásában is segíthet a vállalatoknak. A képlet pedig fordítva is igaz: a cégek szemében is az a munkavállaló fog nagyobb értéket képviselni, aki önállóan is képes hatékonyan beosztani a munkaidejét. A szakértő szerint a felhőrendszereket használó vállalatok előnyben vannak, de az átállásra készülő cégeknek a legjobb, ha olyan IT szolgáltatót keresnek, akik ebben a segítségükre lehetnek.