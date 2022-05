A Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel kötött egy 7 milliárd 98 millió forintos szerződést a Külgazdasági és Külügyminisztérium azzal a céllal, hogy a cég elősegítse az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalását.

A felhívás nélküli szerződéskötésről a Külgazdasági és Külügyminisztérium tett közzé közleményt az uniós közbeszerzési közlönyben. A nyílt eljárás mellőzésnek indoka, az előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség volt.

A közlemény szerint a szolgáltatást a 96/2022. (III. 10.) számú kormányrendeletbe és a műszaki leírásba foglaltak szerint kell nyújtani.

A rendelet így szól: "A külgazdasági és külügyminiszter a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladat- és hatáskörében

a) tájékoztatást nyújt az ukrán állampolgár részére a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál,

b) tájékoztatja a munkaadókat, valamint a kormányhivatalt a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár munkavállalási igényeiről, annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével, *

c) gondoskodik a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár és családtagjai átmeneti szállásának biztosításáról,

d) eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában."

A több mint 7 milliárdos szerződést a tárca még március 17-én kötötte meg, de az csak most jelent meg a hivatalos közlönyben.

A céginfo.hu adatai szerint a nyertes Prohumán 2004 Kft. 2004-ben alakult, ez év januárja óta a tulajdonosa az újlengyeli székhelyű SUN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A cég a 2020-as évet 31 milliárd 873 millió forint nettó árbevétel mellett 1 milliárd 374 millió adózás előtti eredménnyel zárta. A SUN GROUP Kft. tulajdonosai 2017 óta a Wine & More Kft., a KKB & More Kft. és a Sarud & More Kft.