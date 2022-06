A magyar gazdaság egyik legégetőbb problémája a szakemberhiány: százezren hiányoznak a magyar munkaerőpiacról. A vendéglátás és a turizmus újraindulásával sokan ismét elkezdtek ezekben a szektorokban dolgozni, ez pedig elszívta a munkerőt a többi szektorból, ráadásul az ukrajnai háború nehezíti az eddig is a legtöbb vendégmunkást adó Ukrajnából a munkaerő-kölcsönzést.

„Ma már 54 ezer ukrán munkavállaló dolgozik Magyarországon, főként termelő vállalatoknál” – mondta Berta Péter, a WHC ügyvezetője a csoport és a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara rendezvényén.

Kapcsolódó Tízezer filippínó jönne Magyarországra dolgozni

„A Continental 2017-ben Ukrajnából toborzott munkaerőt, nem sokkal később pedig fülöp-szigetekieket is elkezdett alkalmazni” – mondta Kalmár Ákos, a Continental csoport országos HR-igazgatója. Kapóra jött nekik, hogy a gyár manilai egysége éppen négy éve zárt be, az ott dolgozók közül pedig harminc embert át tudtak hozni Magyarországra. Kalmár szerint nélkülük a magyarországi gyáregységek nehezen tudták volna kiszolgálni a vevők igényeit, azt mondta, a kapacitás csak külföldi munkavállalókkal teljesíthető.

A kormány tavaly júliusban kibővítette az unión kívüli munkavállalók egyszerűsített elhelyezését. A kormány tervei között szerepel, hogy tizenegy országból, köztük a Fülöp-Szigetekről, Indonéziából, Kazahsztánból és Mongóliából továbbra is könnyített feltételekkel jöhessenek Magyarországra dolgozni. Berta szerint a magyar munkahelyek megvédéséhez mindenképpen szükség lesz külföldi munkavállalókra is, de arra figyelmeztetett: amíg egy harmadik országbeli munkavállaló munkába állhat Magyarországon, akár 10-13 hét is eltelhet a toborzástól kezdve.