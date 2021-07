Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Tóth Bertalan által a Mátrai Erőmű tavalyi megvásárlása kapcsán indított per keretében megküldte az MSZP elnökének a céget megvásárló MVM-mel kapcsolatos 2019-es és 2020-as tulajdonosi határozatok címeit - írja a Népszava, amely azt is megtudta, hogy az engedélyeket tartalmazó listán két dátum nélküli, december 19-e és 30-a között kelt, "minősített" tétel is szerepel. A lap szerint így úgy titkosíthatták a vásárlás jóváhagyását, hogy az ilyen döntések alapesetben nyilvánosak.

Az MVM 2019. december 23-án szerződött Mészáros Lőrinc érdekeltségeivel a visontai erőmű megvásárlásáról, majd 2020 márciusában az állami cég 17,44 milliárdot fizetett az ország leggazdagabb vállalkozójának érdekeltségébe tartozó létesítményekért. Később további közel 5 milliárdot hitelkiváltásként fizetett az állami cég, amely szerint a megvásárolt erőmű csak további köz-tíz- illetve százmilliárdokból tartható életben.

Az MSZP-elnök által kezdettől igényelt összes nyilvános állami irat kiadása rendkívül vontatott. Az MVM a tőlük igényelt aktákat jelentős törlésekkel küldte meg. A kitakarásmentes változatokért indított perét Tóth Bertalan első fokon megnyerte - írja az újság, amely szerint Mager Andrea hivatala első körben a veszélyhelyzetre hivatkozott, másfél hónappal később 259 ezer forintos költségtérítést igényeltek. A kiadott dokumentumok viszont a kitakarások miatt felismerhetetlenek voltak Tóth Bertalan szerint, ezt bíróságra küldte, melynek ellenkérelmében Magerék már 426 ezer forint költséget kívántak érvényesíteni.