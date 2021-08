Nagy merítésű adathalász akció indult, amelyik célzottan az MVM Next Energiaszolgáltató ügyfeleit próbálja átverni: egy az eredetihez hasonló, hamis díjbekérővel támadnak a csalók, amivel a felhasználók pénzére pályáznak. Fontos különbség, hogy a Befizetem gombra kattintva nem az MVM Next partnere, a CIB Bank oldalára jutnak az érintettek, hanem egy adathalász oldalra - írja a PC World.

A szolgáltató megerősítette, hogy valóban adathalász-kísérletről van szó, és egyúttal azt kéri ügyfeleitől, hogy mindig ellenőrizzék, hogy az e-mailben szereplő ügyfélazonosító megfelel-e a valóságnak, és egyúttal felhívja figyelmüket arra, hogy kizárólag a CIB Bank oldalára vezethet a befizetési link.

Honlapjukon azt is kérik, hogy az ilyen levelek esetében mindig ellenőrizzék az ügyfeleik, hogy a megszokottidőszakban érkezett-e a számlaértesítés, és a számla összege megfelel-e a szoksásos fogyasztás alapján vártnak. Jelzik azt is, hogy az MVM E-számláját minden esetben pdf-formátumban csatolják a számlaértesítő üzenethez. Kérik, hogy a csatolt pdf-en a lakcímet, a felhasználó nevét is nézzék meg.

Gázszámla és villanyszámla esetén is az MVM Next online ügyfélszolgálat a feladó e-mailben megjelenített neve, de sajnos ezt a csalók is utánozhatják - jelezte a cég.

Fontosabb ennél a megjelenített cím mögötti, valós e-mail-cím (amely egyes levelezőrendszerekben a kurzor odaillesztésére jelenik meg), azaz az vagy a , mert ennek nehezebb a meghamisítása.

"Az ugyfelszolgalat@online.nkm.energy és noreply@nkm.energy 2021. január 1-jétől már nincs használatban, ezért ha ezekről a címekről érkezik látszólagos számlaértesítője, az minden bizonnyal adathalász-kísérlet" - írja a szolgáltatató a honlapján.

Az MVM Next kéri, ha arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, továbbítsa az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy az NKM nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt, a gyanújáról szóló rövid jelzéssel – függetlenül attól, hogy ügyfelünk, vagy sem.