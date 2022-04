A „Lidl a magyar beszállítókért” program immár 9 éve nyitva áll az érdeklődök előtt. Tavaly ennek keretében zajlott a Lidl Akadémia Plusz rendezvénysorozat is, amelynek köszönhetően immár 469-re emelkedett a magyar beszállítók száma, valamint több mint 4000 hazai termék érhető el a kínálatban.

„A belföldi megjelenés mellett exporttörekvéseikben is támogatjuk partnereinket és nagy örömünkre több mint harmaduk már élt is ezzel a lehetőséggel. 2021-ben 170 beszállítónk 726 terméke jutott el a külpiacokra és 28 országban találkozhattak a vásárlók a kiváló minőségű magyar termékekkel, amelyek értéke 81 milliárd forintot tett ki. Mindez azért is fontos, mert az export által a hazai vállalkozások mind stabilabban tudnak működni, ami lehetőséget teremthet újabb fejlesztésekre, beruházásokra, munkahelybővítésekre, vagyis több tekintetben is hozzájárulunk a magyar gazdaság sikereihez.” – idézik Tőzsér Juditot a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetőjét.

A diszkontlánc által elért 81 milliárd forint 26,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A legkeresettebb termék között megtalálhatóak a tejtermékek, a kekszek és rágcsálnivalók, olajok és margarinok, fagyasztott termékek, állateledelek, a különféle kenyerek, zöldségek és gyümölcsök, a friss húsok, valamint a borok. A legnagyobb felvevőpiacnak az értéket tekintve Románia számít, míg a legváltozatosabb kínálat Szlovákiában volt megtalálható. Mindezeken túl kiemelkedő volt a Németországba, Csehországba, Horvátországba, Lengyelországba és az Egyesült Királyságba irányuló export is. Utóbbi esetében különösen a borok szerepeltek jól, a Lidl bonyolította az országba irányuló magyar palackos borexport 90 százalékát. Érdekesség még, hogy a legtávolabbi pont a Kanári-szigetek volt, ahová 6 magyar beszállító termékei jutottak el.