A kormány tavaly év végén vezette be a benzinárstopot, amelynek keretében a 95-ös oktánszámú motorbenzin és a dízelgázolaj árát literenként 480 forintban maximalizálták. Az intézkedés első ütemben három hónapra szólt, majd később 2022. május 15-ig meghosszabbításra került. Számítások szerint enélkül az üzemanyagok ára a hazai kutakon jelenleg elérné a 600 forintot literenként (egészen pontosan a 95-ös benzin literje 594 forintba, a gázolajé pedig 640 forintba kerülne).

A közelmúltban több piaci szereplő is 100 literes tankolási limitet vezetett be, amely bár a lakossági fogyasztást nem befolyásolja, a küszöbön álló tavaszi munkák elvégzését akadályozhatja azon termelők esetében, akik töltőállomásokon szerzik be az üzemanyagot.

A NAK több mint 1 600 tagja részvételével végzett felmérést. A megkérdezettek mintegy harmada nyilatkozott úgy, hogy az általa tapasztalt fennakadás érinti a tavaszi munkálatok ellátását.

Ennek elkerülése érdekében jelent meg a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) kormányrendelet, amely kimondja, hogy az üzemanyagtöltő állomásnak köteles biztosítania a 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, traktor és mezőgazdasági erőgépek töltését - írta a NAK.