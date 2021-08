A jelenlegi elszámolási módszer szerint a háztartási napelemes rendszerek tulajdonosai és az illetékes áramhálózati cég évente egyszer számolnak el egymás felé, mégpedig ún. szaldó elszámolással. Emellett a szabályozásban az a logika, hogy a magyarországi napelemes háztetők "mikroerőműves termelői" a pillanatnyi fölöslegüket ingyen tárolhatták be/fel a hálózatra, valamint onnan azt a fogyasztási igényük szerint, ingyenesen visszavételezhetik.

A gyakorlatban ez azt eredményezte, hogy a napsütéses késő tavaszi, nyári hónapokban a napelem-tulajdonosok többletenergiát termeltek, amit a szolgáltató jóváírt nekik. A sötétebb téli hónapokban aztán ezt a megtermelt mennyiségét lehívták. Vagyis folyamatosan élni tudtak a napelemek adta árcsökkentő előnyökkel.

Júniusban jelentették be, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t jelölte ki, hogy 2021. szeptember 1-jétől biztosítsa a villamosenergia-ellátást az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. által egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleinek. Ezzel a régebbi szolgáltató napelemes ügyfelei is átkerültek az állami közműcéghez, amely azt ígérte, hogy az ellátásbiztonságot és az üzletfolytonos kiszolgálást szem előtt tartva változatlan fogyasztói árral és feltételekkel kívánja biztosítani a szolgáltatását.

Viszont most az RTL Híradó arról számolt be, hogy van, aminél viszont ez utóbbi szempont mégsem érvényesül: az MVM ugyanis nem veszi át az Elmű ügyfeleitől a nyáron megtermelt többletenergiát. Ez azt jelenti, hogy miután átkerülnek, a többletenergiából nem vonják le a felhasználásukat, hiszen nincsen miből. Sokaknak ez több tíz- vagy százezer forintos számlát is jelenthet Kiss Ernő, a Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke szerint. A szolgáltató ugyan fizet egy összeget a megtermelt áram után a végelszámoláskor, de ez kisebb összeg, mint amennyiért azt ténylegesen eladja. Mint mondta, 13 forint/KWh az elszámolási ár, de egy másik felhasználónak azt 38 forintos áron adták el.