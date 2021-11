Amikor idén nyáron kiderült, hogy a magyar kormány mégsem szigorít a lakossági napelemek hálózati elszámolásánál, és nem lesz a szaldóból bruttó, sokan arra számítottak, hogy az addig a 2021. július 1-jei határidővel sakkban tartott egész évet jellemző roham, egyszeriben megszűnik.

Valójában nem ez történt - az érdeklődés azt követően is fennmaradt, hogy augusztus elején beszámoltunk róla: a napelempiac továbbra is pörög, és - ahogy a Napelemajánlat.hu internetes szolgáltató portált vezető Farkas Ferenc elmondta: nemigen látszik, hogy bekövetkezett volna a nagy megtorpanás.

A cégvezető most, újbóli kérdésünkre válaszolva megerősítette, hogy az azóta eltelt hónapokban az érdeklődés nem csökkent. A portál a magyarországi napelemes piac egyik legrégebbi, legnagyobb hatású operátoraként működik, a tevékenységének lényege, hogy összeköti az napelemes rendszer telepítése iránt érdeklődőket a telepítőcégekkel. Elméletben mintegy hatszázzal - a gyakorlatban viszont egy adatlap kitöltését követően 18-24 órán belül általában 5-8 potenciális ajánlattételhez jut az érdeklődő háztulajdonos.

Ez praktikusabb és gyorsabb, mint különböző telepítőcégeknek egyenként küldözgetni az ajánlatkérő levelet, ráadásul, ha az üzlet megvalósul vagy eltolódik, akár ki is kapcsolható a további ajánlatok, üzenetek érkezése.

Azt, hogy az érdeklődésből milyen arányban lesz végül telepítés, a portál csak a telepítőcégek visszajelzései alapján következteti, de a Napi.hu megkeresésére az ügyvezető azt közölte: az új napelemes pályázatról szóló hírek megjelenése óta „szinte égnek a vonalak”. Most már az egész piacon érződik az év vége, de még mindig több mint háromszor annyi az ajánlatkérő, mint tavaly ilyenkor - mondta Farkas Ferenc. „Ha valamennyi üzletkötéssel és rendszertelepítéssel zárulna, azt a telepítőcégek szinte biztosan csak a jövő év második felére tudnák teljesíteni” - magyarázta az ügyvezető.

A felfokozott érdeklődésnek azonban a visszajelzések alapján egyrészt a felszínes tájékozottság, illetve az az általános hozzáállás a magyarázata, mert sokan úgy tudják: csak jelentkezniük kell és ingyen juthatnak napelemes rendszerhez. Ugyanakkor az is igaz hogy „újabb társadalmi csoportok jutottak el annak a kérdésnek a feltevéséig, hogy némi támogatás mellett talán valóban megéri az energiafüggetlenségük felé elmozdulni” - mondta Farkas.

A "Mikor van értelme napelemet telepíteni?" kérdésre Belák Gábor, az NVSolar Energia Kft. egyik tulajdonosa és ügyvezető igazgatója gyors választ ad: most már mindig és valójában bármikor.

A saját telepítőket, szerződött partnereket és független telepítőcégeket egyaránt kiszolgáló, nagykerként is működő napelemes cégnél az első félévben mintegy 400 háztáji erőművet installáltak, és az év végéig várhatóan további több mint 300 kerül a statisztikába.

Az NVSolarnál friss elemzés azt mutatja, hogy a lélektani határt leginkább a megtérülési határidő adja meg. A lakosság az elmúlt években elfogadta a 10 év körüli megtérülési időt, ami azt is jelenti, a 9000 forintos havi villanyszámlát vagy annál kevesebbet fizetők közül - mivel az ennek kiváltásához szükséges napelemes rendszer megtérülési ideje átlépi a 10 éves határt - végül kevesen szánják rá magukat egy ilyen beruházásra.

Gyakorivá váltak az olyan megkeresések, melyben a nyugdíjasok szeretnék a rezsiköltségeiket napelemes rendszerrel csökkenteni, de nagy részük 7000 forintot meg nem haladó havi fogyasztással rendelkezik, ami miatt aztán végül rendszerint elállnak a munkák megrendelésétől - mondta Belák Gábor.

Azonban egyre több háztartásban gondolkodnak olyan nagyobb léptékű beruházáson is, ahol nem pusztán a havi villanyszámlájukat szeretnék megspórolni vagy kiváltani, hanem a cserépkályhás vagy kazános fűtésüket elektromosra állítanák át. Közülük sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy milyen hatásfokbeli, hatékonysági és komfortkülönbségek lehetnek a különböző elektromos fűtési módok között, és azt is sokan gondolják - tévesen - hogy egy modern, elektromos kazánnal olcsóbb lesz a fűtés, mint egy vegyes tüzelésű vagy gázkazánnal.

Belák Gábor tapasztalata szerint a napelemes rendszert telepítő háztartások közül az jár jól, aki körültekintően, több ajánlatból döntve, megbízható, leellenőrzött munkát végző szakemberekre bízza a rendszere tervezését és installálását is. Anyagilag viszont így is annak éri meg obban, akinek magasabb a villanyszámlája. A napelemes cégek számára is jó hír viszont, hogy ez utóbbi halmaz a következő években akkor is bővül, ha a lakosság számára a hatóságilag nyomott ár továbbra is megmarad.

„Az új eszközök, amelyeket a lakásunkba, házunkba beviszünk, szinte kivétel nélkül, mind elektromosak: a sütő, a tűzhely, a fagyasztó, a mosó- és szárítógép, majd a klíma után a kazán is elektromos lesz, amit ősszel kényelmesen bekapcsolunk és nem kell a gázkazánnal, a kéménnyel vacakolni. Az elektromos autók pedig a jövőnk legnagyobb áramzabáló egységeiként lépnek majd be az életünkbe” - magyarázta az ügyvezető.

Úgy látja, hogy ehhez a távlati gondolkodáshoz és tervezéshez a lakossági napelemrendszerek tökéletesen illeszkedő beruházások, mivel a most telepített rendszerek 25-30 évig biztosan velünk maradnak. És ha az áram ára a piacihoz hasonlóan mégis meglódulna, az a napelemes rendszerek megtérülési idejét rövidítené meg - akár mindenféle támogatás nélkül is.