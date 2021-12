A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nagy összegű adóhiányosokat felsoroló, harmadik negyedéves listáját egy vállalkozás vezeti, összesen 6,5 milliárd forint adóssággal. A One Step in Europe Kft.-vel szemben az ellenőrök több mint kétmilliárdos adóhiányt állapítottak meg, amit még kiegészít 4,4 milliárd forint bírság és késedelmi pótlék. (Az adóhiány kétszeresét kitevő adóbírságot csak tudatos adóelkerülő magatartás során megvalósított jogsértés esetén szab ki a hatóság.)

A céget egy VIII. kerületi, Práter utcai székhelyszolgáltatós címre jegyezték be 2018 decemberében, közel ötven kis- és nagykereskedelmi tevékenységgel, a főtevékenysége a legutolsó bejegyzés szerint ruházat és lábbeli nagykereskedelme. Egy olyan magánszemély alapította és vezette egy ideig, akinek vélhetően nem sok köze volt a céghez – több más vállalkozáshoz hasonlóan, melyekben feltűnik a neve, közülük három kényszertörlés alatt áll, egy pedig már kényszertörléssel megszűnt –, és jelenleg bírósági eltiltás alatt áll (ez azt jelenti, hogy 2020 áprilisától három évig nem lehet cégben vezető tisztségviselő vagy többségi tulajdonos). A One Step utolsó leadott beszámolója 2019-es, az évben közel hatmilliárdos forgalmat és 338 ezer forintos eredményt tüntettek fel a mérlegében. Az anyagjellegű kiadásokra 5,8 milliárdot könyveltek el, míg személyi kiadásokra nullát (nem volt bejelentett dolgozójuk). A cég vagyonaként 6,7 milliárd forint értékű forgóeszközt tüntettek fel, amiből jó egymilliárd készlet és 5,6 milliárd követelés volt. A NAV júliusban indított végrehajtás a céggel szemben.

A magánszemélyek közt a legnagyobb adóhiányt, 270 millió forintot a szolnoki lakóhellyel rendelkező Avar Zoltánnál állapította meg a NAV, továbbá 553 millió forint bírságot és késedelmi pótlékot is kiszabott vele szemben.

74 új név, 13 milliárdos adóhiánnyal

A harmadik negyedéves adóslistára 74 adós neve került fel (39 magánszemélyé és 35 vállalkozásé), összesen 13,07 milliárd forint megállapított adóhiánnyal és 17,3 milliárd forintnyi bírsággal és késedelmi pótlékkal. (Ez 3-3 milliárddal kevesebb, mint amennyi a második negyedévben 73 adózóval szemben megállapított adóhiány és jogkövetkezmény volt.) Ők azok, akiknél idén júliustól szeptember végéig az adóhatóság 10 milliónál, gazdasági és egyéb szervezet esetében 100 milliónál nagyobb összegű adóhiányt állapított meg véglegessé vált határozatban, és azt az adózó határidőig nem rendezte.

A lista élbolyában sok a székhelyszolgáltatós, határon túli vagy magyarországi kistelepülésen élő személy nevére bejegyzett vállalkozás, akiknek feltételezhetően nincs sok közük a céghez és annak tevékenységéhez. Nagy részük valamilyen nagykereskedelmi főtevékenységet folytat, de akad köztük építőipari, személybiztonsági, fuvarozó, vendéglátó, autókereskedő, műszaki vagy reklámügynöki tevékenységet folytató is.

Nagy összegű adóhiányosok (élboly, 2021. III. n.é.) Adózó Lakóhely, székhely Adóhiány (M Ft) Jogkövetkezmény (M Ft) One Step in Europe Kft. 1083 Bp., Práter u. 59.*

2 099,6 4 370,1 K-S Controll Kft. 1083 Bp., Baross u. 103. üzlet* 1 063,4 624,6 BJ Group Mérnöki Tanácsadó Kft. 1152 Bp., Szentmihályi út 167-169. 1 060,4 2 233,3 elektroMAXtrade Kft. 1043 Bp., Dugonics u. 11. 525,6 294,6 SZS Produkció Invest Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.*

405,2 247,2 Eknel Ker Work Kft. 1083 Bp., Baross u. 103. fsz.*

386,2 223,8 W-Humtech Solution Kft. 1134 Bp., Váci út 47/B.*

384,8 224,8 C.J. Market Kft. 1087 Bp., Kőbányai út 29. 366,1 208,4 S.B. Tech Kft. 1148 Bp., Angol u. 43.* 341,3 204,5 Dessetra Infotech Kft. 8600 Siófok, Karinthy u. 2. 325,7 722,2 BeerGoo Kft. 1054 Bp., Honvéd u. 8. 1.em. 2.*

296,9 173,4 I Have a Credit Kft. 1054 Bp., Honvéd u. 8. 1. em. 2.*

281,6 171,2 Avar Zoltán 5008 Szolnok 271,0 553,5 *Székhelyszolgáltatós címek. Forrás: NAV

A józsefvárosi piac területén van a székhelye a textil, ruházat és lábbeli ügynöki nagykereskedelmével foglalkozó C.J. Market Kft.-nek, amelynél 366 millió forint adóhiányt tárt fel a NAV. A céget 2010-ben a budapesti Chen Juan alapította és volt a tulajdonosa 2019 májusáig - azóta kétszer váltott tulajdonost és nem adott le évzáró beszámolót. 2018-ban 147 milliós nettó árbevétel mellett 19 milliós veszteséggel zárt, a megelőző két évben 120-150 milliós forgalommal és nullszaldó körüli eredménnyel, adót nem fizetett.

35 cég egy VI. kerületi családi házban

Az ázsiai nevű, magyarországi lakcímű magánszemélyek vállalkozásainak egyik „gyűjtőhelye” a XVI. kerületi Irha utca 41. szám alatti családi ház. Az új negyedéves adóslistára a Comfort Üzlet Kft. került fel ezzel a székhellyel, amelynél 117 millió forint adóhiányt és 63 milliós bírságot állapított meg a NAV. Ezen a címen a Céginfo.hu adatai szerint 35 működő vagy már törlés, kényszertörlés, felszámolás alatt álló vállalkozás van bejegyezve, többségük ruha- és cipőkereskedelemmel foglalkozik, de van köztük vegyestermékkörű kereskedelemmel, húskereskedelemmel, vendéglátással és ingatlan-bérbeadással, –üzemeltetéssel foglalkozó is. A cégek többsége átesett már egyszer vagy többször tulajdonos- és tisztségviselő-váltáson, akik zömmel budapesti címre bejelentett (de akad köztük kínai is), ázsiai nevű magánszemélyek.

A 2016-ban alapított Comfort Üzlet ruházati nagy- és kiskereskedelemmel foglalkozott, egy ideig a miskolci, Széchenyi úti Ázsia Centrum áruházban működtetett fióktelepet. 2017-ban 921 millió, 2018-ban 990 millió forint nettó árbevétel mellett 16 milliós, illetve 5 milliós adózott eredményt ért el. Az eszközeinek értéke 2018 végén 275 millió forint volt, a saját tőkéje 61 millió forint. A cégnek 2020 novemberében új ügyvezető-tulajdonosa lett, Sun Jianmint Choi Hanjin követte. Hanjin neve 15 vállalkozásban tűnik fel a cégadatokban (12-nek a székhelye az Irha utca 41. szám alatt van), közülük hétnek elindult a cégjegyzékből törlése. A Comfort Üzlet 2019-es és 2020-as működésére vonatkozóan nem adott le beszámolót, a cégbíróság 2021 júliusában törvényességi felügyeleti eljárásban megszűntnek nyilvánította és elrendelte a kényszertörlését.

Még virul a tatabányai "cégtemető"

Az új negyedéves listán is találni tatabányai, Komáromi utca 31. szám alatti, „cégtemetős” vállalkozást: a személybiztonsági tevékenységet folytató, többször nevet és székhelyet váltó Révai Komplex, a legutóbb RV Komplex nevet viselő kft.-t, 174 millió forint adóhiánnyal és 102 millió forint bírsággal. (A 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáján jelenleg 15 tatabányai, Komáromi utca 31. alatti székhelyű cég szerepel. Ezek - már több száz, ha nem is mind adótartozó vállalkozáshoz hasonlóan - végső állomásként kötnek ki a tatabányai címen.)

Az RV Komplexet (First President Security néven) 2010 decemberében hozták létre; néhány évig alig volt bevétele, ami 2014-ben 36 millióra, 2015-re 558 millióra, majd 2018-ra 1,07 milliárd forintra nőtt. Az éveket néhány milliós eredménnyel zárták, a legnagyobb nyereséget 2018-ban könyvelték el, 24 milliót, amit ki is vett osztalékként a tulajdonos, aki hivatalosan egy dunaharaszti magánszemély volt 2014 és 2020 között. A cég tavaly váltott tulajdonost és került a székhelye Garábról Tatabányára. Bejelentett munkavállalója 2016-2020-ban évi 7-9 személy volt.

A helyi, iparűzési adót nem szedő Újlengyel egyik székhelyszolgáltatójánál bejegyzett SZS Produkció Invest Kft. 405 millió forint adóhiánnyal került listára. A 2019 áprilisában létrehozott cégnek közel 150 bejegyzett tevékenysége van, a főtevékenysége konferencia és kereskedelmi bemutató szervezése. Beszámolót nem adott le, így nem derül ki, volt-e bevétele. A vállalkozásban kevesebb mint egy évig (2019. június és 2020. május között) kisebbségi tulajdonos volt Sasvári Sándor énekes-színész. Kilépését követően, 2020 novemberében indult a céggel szemben végrehajtás. (Tavaly adóslistára került a 2016-2018-ban milliárdos forgalmat bonyolító, de 2020 júniusa óta felszámolás alatt álló SZS Kulturális Ipari és Kereskedelmi Kft. is, ennek minősített többséget biztosító, azaz legalább 75 százalékos befolyással rendelkező tagja Sára Zsolt, míg kisebbségi Sasvári.)

Szankcióként alkalmazzák a nyilvános közzétételt



A NAV negyedévente közzéteszi a huzamosabb ideje, 180 napon keresztül folyamatosan hátralékkal rendelkezők listáit is. Nyilvánosságra hozzák az adózó neve mellett az adószámát és a lakcímét, cégnél a székhelyének címét is, főként azért, hogy a NAV ezzel is rábírja az adózókat a mielőbbi fizetésre, a gazdasági szereplők pedig így értesülhetnek arról, hogy partnerük adótartozást halmozott fel. (Az adótartozás meg nem fizetett adóból és jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatásból jöhet össze.)

Tízmilliónál nagyobb, el nem évült adótartozása 2685 magánszemélynek van, közülük 719 egyéni vállalkozó - a 2021. szeptember 30-ai állapot szerint -, és van a listán 21 személy, akit lakcím nélküliként tart nyilván adóhatóság.

Százmilliónál nagyobb adótartozása 1726 gazdasági és egyéb szervezeteknek volt szeptember végén, közülük mindössze 393 a működő vállalkozás, 24-nek elindult a végelszámolása, a többi pedig már kényszertörlési vagy felszámolási eljárás alatt áll. (A szeptember végén még működőként nyilvántartott cégek közül is többnek megindult október-novemberben a kényszertörlése.)

Sarka Kata cégének ügyvezetője is feltűnik a céghálóban



A még működő, nagy adótartozó cégek között van a gázkereskedő AIK Energy Hungary Kft., amelynek kereskedési tevékenységét – a 2020-as beszámolója szerint – tavaly szeptemberben felfüggesztették pénzügyi nehézségek miatt. A céget Keroleum Befektetési és Kereskedelmi Kft. néven alapították 2018 júniusában, akkortól 2019 október elejéig az ügyvezetője és társtulajdonosa volt a most 29 éves Stofa György, aki sajtóhírek szerint Matolcsy Ádám és Száraz István baráti köréhez tartozik. A kft. anyavállalata és tulajdonosa 2019 októberétől a londoni bejegyzésű AIK Energy Ltd., az ügyvezetője jelenleg Stofa anyja, Stofa Valéria. Stofa György a 444.hu korábbi cikke szerint az Oroszországban magyar letelepedési kötvényeket áruló, VolDan nevű offshore cég közvetítője is volt.

Stofa az ügyvezetője a médiacelebből vállalkozóvá vált Sarka Kata új cégének, a saját ingatlanok adásvételével foglalkozó - az AIK Energy Hungaryval azonos, XIII. kerületi, Balzac utcai székhelyre bejegyzett - BLTN Expansion Kft.-nek, valamint társügyvezetője a BLTN-ben többségi tulajdonos Alaszka Investments (AI) Kft.-nek. Az Alaszka a Reál élelmiszerláncról is ismert debreceni milliárdos Ráthonyi-család cége. (Ifjabb Ráthonyi Zoltán Andy Vajna özvegyének, Vajna Tímeának az új vőlegénye; az AI be is fektetett Vajna a Nobu nevű éttermet üzemeltető cégébe, a Buno Vendéglátóipari Kft.-be – írta meg tavaly a 24.hu.)

Az AIK Energy Hungarynak 2019-ben 44,3 millió euró, 2020-ban 61,2 millió euró (22,3 milliárd forint) nettó árbevétele volt, az éveket 14 ezer, illetve mínusz 3,5 millió euró (1,3 milliárd forint veszteség) adózott eredménnyel zárta. Osztalékot nem fizetett.

Érdekesség, hogy a bírósági adatok szerint a 3 millió forint törzstőkével létrehozott a BLTN Expansion számlájára Sarka tőkerészét, 1,47 millió forintot Bessenyei István utalta, ő - az egyebek mellett állami és sportrendezvényeket biztosító Valton-SEC Zrt. egyik vezető tisztségviselője és a Femcafe nevű online lap kiadójának tulajdonosa - a sajtóhírek szerint Sarka párja, az elérhetősége a cégadatokban ugyanaz a luxemburgi cím, mint Sarkáé.

Óriási összeget vasalnának be Gattyán cégein

A Magyarország mielőbbi digitalizációja érdekében nemrég kommunikációs kampányt indító - és kezdeményezését akár politikai párttá is szervező -, milliárdos vállalkozó, Gattyán György egyik cége is fent van a nagyadósok listáján. A DoclerWeb Informatikai Kft.-vel szemben a NAV ismételt eljárásban, 2020 áprilisában kiadott végleges határozatában 2,2 milliárd forint adóhiányt állapított meg, bírsággal és késedelmi kamattal együtt a követelés összege 4,4 milliárd forint - derül ki a cég 2019-es beszámolójából, amely az utolsó elérhető, üzleti évet záró dokumentuma. A NAV 2020 decemberében indított végrehajtást, amely jelenleg is hatályos; adóslistára az előző negyedévben került fel a kft. (A cég korábban azt közölte lapunkkal, hogy a folyamatban lévő adóvitáról, amíg az le nem zárul, nem kíván nyilatkozni.)

A NAV 26,5 milliárdot követel Gattyán WML-jétől Az üzletember cégcsoportja évek óta pereskedik a NAV-val. Az egyik ügyben az adóhatóság 2013-ban indított vizsgálatot a WebMindLicenses Kft.-vel (WML) és kapcsolódó cégekkel (DuoDecad Kft., Escalion Kft. és DoclerWeb) szemben a 2009-2011 adóévekre vonatkozóan. A WML a portugál Lalib cégnek adta át licencszerződéssel az erotikus weboldalának, a LiveJasminnak a know-how-ját és üzemeltetését. A NAV azonban úgy ítélte meg, hogy az oldalt valójában Magyarországról igazgatták és a fejlesztését is itthon végezték alvállalkozóként a Docler-cégek, ezért itthon kellett volna adót fizetni utána, nem Portugáliában. A NAV a már megismételt eljárásában is úgy ítélte meg, hogy a WML-t 13,4 milliárd forint társasági adó- és áfahiány terheli, továbbá 9,9 milliárd forint bírság és 3,2 milliárd forint késedelmi pótlék. Az adóhatóság a jogerős, másodfokú határozata alapján 2020 júliusában végrehajtást indított. A WML azonban a másodfokú határozatot is vitatja, ezért ismét bírósághoz fordult. Arra számítanak, hogy a bíróság az alapeljáráshoz hasonlóan ismét nekik kedvező döntést hoz - derül ki a cég, az igazságügyi tárca e-beszámoló portáljára feltöltött utolsó elérhető, 2019-es beszámolójából.

Gattyán legtöbb hazai, luxemburgi és Egyesült Államokbeli vállalkozását a 2013-ban alapított, luxembourgi székhelyű Docler Holding S.á.r.l. fogja össze. A holdingcég utolsó elérhető konszolidált beszámolója 2019-es, az évben a cégcsoport 389,8 millió euró nettó árbevétel (128,8 milliárd forint) mellett 65,4 millió eurós (21,6 milliárd forint) veszteséggel zárt (míg a megelőző évben 351,4 millió euró bevételt és 23 millió euró nyereséget ért el). A cégcsoport árbevételének 95 százaléka live streaming platform szolgáltatásokból származott 2019-ben, továbbá online utazási foglalási (booking) szolgáltatással, hirdetéssel, digitális hitelesítések és e-aláírások szolgáltatással, web- és adatszolgáltatással foglalkozott, valamint kereskedelmi és lakóingatlanokkal rendelkezett több országban. A csoport árbevételének 40 százaléka az USA-ban realizálódott 2019-ben, az Egyesült Királyság részesedése 10 százalék, Németországé 6 százalék, Magyarországé mindössze 2 százalék volt.

Rahimkulovhoz köthető szervezetek is szégyenlistára kerültek



Több mint százmilliós követelése van a NAV-nak a novemberben felszámolás alá került, egykor a Solti Kamarazenekart működtető Capella dell Academia Alapítvánnyal szemben, amely az elmúlt években jelentős társasági adókedvezményes (tao) támogatást kapott. (A NAV-nak a tao-támogatás szabálytalan felhasználás miatt állhat fenn a követelése.) Az alapítványnak egy ideig abba az V. kerületi Nádor utcai házba volt bejelentve a székhelye, ahová - a G7.hu korábbi cikke szerint - fél tucat, a taón keresztül több milliárdos támogatáshoz jutó kulturális szervezetnek is, és ezek számos ponton köthetők Magyarország egyik leggazdagabb emberéhez, az orosz származású Rahimkulov Ruszlanhoz.

A Capella dell Academiának 2016-ban még nem volt céges támogatója, 2017-ben viszont a 630 milliós értékesítési bevétel mellett 384 millió egyéb bevétele volt. Nyolc gazdasági társaságtól összesen 399 millió forint támogatást kaptak, amiből az évben 384 milliót használtak fel – derül ki az alapítvány éves beszámolójából és közhasznúsági mellékletéből. A támogatók között van - mások mellett - a Rahimkulov családhoz köthető Kafijat Befektetési és Vagyonkezelő Zrt., MGTR-Investments Kft. és Greennovatív Energetikai Fejlesztő Kft.

A zenekari alapítványnak 2018-ban 519 millió értékesítési és 397 millió támogatásból származó bevétele volt, az utóbbi túlnyomó része, 395 millió forint „más gazdálkodótól” származott. Abban az évben 29 cégtől összesen 483 millió forintot kaptak, amiből 395 milliót használtak fel. A befizető cégek között van például a Rahimkulov Ruszlan érkeltségébe tartozó Spicarts Produkciós Kft., Kafijat Zrt. és RRZP Invest Zrt.

Az előadóművészeti szervezeteket támogató cégek a támogatással adót és adóalapot csökkentő kedvezményt érvényesíthettek, ami valamivel még meg is haladhatta a támogatás összegét. A jogalkotó idővel, a feltárt szabálytalanságok miatt, 2019-től már nem tette lehetővé a kulturális szervezetek tao-támogatását, viszont az továbbra is elérhető a filmgyártó- és sportszervezetek számára.

Az alapítványnak 2019-ben mindössze 13 millió forint értékesítési bevétele volt (ebből 2 millió származott jegyértékesítésből és 11 millió művészeti tevékenységből), valamint 113 millió egyéb bevételre tett szert. Az évet 774 milliós veszteséggel zárták, de az eredménytartalékban az év végén még több mint egymilliárd forint volt. A bíróságon leadott beszámoló szerint 2020-ban már semmilyen bevétele nem volt a Capella dell Academia Alapítványnak, az évet 113 milliós mínusszal zárták.

Közvetve tulajdonos Rahimkulov Ruszlan az üzlettársával, Zentai Péterrel együtt a Spirit Dance Company Nonprofit Kft.-ben és a Failoni Kamarazenekar Nonprofit Kft.-ben, amelyek szintén fent vannak az adóslistán. A társaságoknak 2016-tól 2018-ig évente pár száz milliós bevétele volt, 2019-ben már csak elenyésző, 2020-ban pedig nulla. Mindkét szervezet 2020 közepén a végelszámolás mellett döntött, azonban azt 2021-ben megszüntették.

A Nádor utca 26. szám alatti ingatlanhoz köthető és a Kafijat Zrt. által támogatott előadó-művészeti szervezet a Variations Nonprofit Kft. is, ami szintén NAV-listás. Az egykor táncegyüttest működtető szervezet 2021 szeptembere óta felszámolás alatt áll. A bevételeit a cégadatok szerint 2017-től dobták meg nagyon a cégektől közhasznú működésre kapott támogatások. Az összes bevétele - a megelőző évek pár száz milliója után - 2017-ben 1,67 milliárd, 2018-ban 1,32 milliárd, 2019-ben pedig 920 millió forintot tett ki, és ezek nagy része vállalkozásoktól érkező támogatás volt, az évek sorrendjében: 1,39 milliárd, 1,08 milliárd és 890 millió forint. (2019-ben új támogatást nem kaptak, a korábbi felajánlást használták fel, illetve könyvelték el.)

Több mint egy év után lekerült az adóslistáról Hajdú Péter egykori műsorgyártó cége, a több száz milliós adócsalásban érintett Frizbi Entertainment Kft., miután szeptemberben befejeződött a felszámolási eljárása és a bíróság törölte a cégjegyzékből.

Közbeszerzéseket is nyert a "közvetítő" Lineus



A korábban néhány állami és önkormányzati közbeszerzésen sikeresen szereplő Lineus Zrt. is szégyenlistás. A céget 2015-ban az Oktatási Hivatal a "KLIK leterheltségi mutatóhoz kapcsolódó adatfeldolgozás és szoftverfejlesztés" közbeszerzésén hirdette ki győztesként. A Családbarát Ország Nkft. 2016-ban a „Családbarát ország - fejlesztések a kedvezményezett járásokban” projekthez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és szakértői tanácsadásra kötött szerződést a Lineusszal és a vele együtt induló céggel. (A tendereztető szervezet ma Családbarát Magyarország néven működik, a tulajdonosa pedig "a magyar tehetséggondozás kiemelt, állami tulajdonú intézményi szereplője", a Nemzeti Tehetség Központ Nkft.) A cég másodmagával nyert közbeszerzést 2017-ben is, a miskolci önkormányzat zöldterület kataszter készítési projektjéhez kapcsolódó felmérési feladatok ellátására. A szerződések mintegy 30, illetve 40 millió forint értékűek voltak, és mindegyiket európai uniós fejlesztési programok keretében finanszírozták a közbeszerzést kiíró szervezetek.

A Lineusszal szemben a NAV 2019 márciusában indított végrehajtást, és 2019 októberétől szerepel a nagyadós listán. A több székhelyet megjárt, 2012 óta működő vállalkozás fő tevékenysége a számítógépes programozás; a bevételeinek nagy része közvetített szolgáltatásokból származott, azaz nem a cég végezte el, amire szerződött, azt továbbértékesítette. Az alapító-tulajdonosa a budapesti Veres Csaba, akinek neve 15 vállalkozásban tűnt már fel tulajdonosként és/vagy ügyvezetőként, közülük - Veressel vagy már nélküle - 13 megszűnt felszámolással vagy kényszertörléssel. A Lineusnak az alapításának évében nem volt bevétele, 2013-ban már több mint félmilliárd, 2016-ban pedig az egyéb bevételekkel együtt több mint 1,5 milliárd forint. 2017-ben közel 330 milliót, 2018-ban már csak pár milliót, 2019-ben és 2020-ban pedig 0 forintot könyvelt el. Az éveket néhány milliós eredménnyel zárta, amíg volt bevétele, majd 2019-ben 459 milliós, 2020-ban mintegy 400 ezres veszteséget könyvelt el. A kötelezettségállománya 2020 végén 625 milliót tett ki, amit "egyéb rövid lejáratú kötelezettségként" tüntettek fel. Évente 3-6 főt foglalkoztatott, 2017 decemberétől nincs munkavállalója.