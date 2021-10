Újabb ügyben derült ki, hogy a magyar áfatörvény nem egyeztethető össze az uniós joggal. Ezúttal egy bevett gyógyszerpiaci gyakorlatról derült ki: az állam lehúzza a gyártókat, olyan tétel után is áfát szed be, ami nem is kerül a cégek kasszájába - írja a Telex. Az adóhatóság október elején pert vesztett a Boehringer Ingelheim Pharma gyógyszergyárral szemben, aminek eredményeképpen több mint 350 millió forintot kell visszafizetnie cégnek.

A gyógyszertártó vállalat magyarországi fióktelepe önellenőrzés alapján visszaigényelt az államtól jelentős összegű áfát, mert álláspontja szerint az általa a magyar piacon forgalmazott, tb-támogatott gyógyszerek után ténylegesen kevesebb pénz maradt nála, mint amennyit az állami egészségbiztosító (NEAK) fizetett neki a gyógyszerekért – az áfát viszont a teljes összeg után fizették be az államkasszába.

Hogyan lehetséges ez?

Az állami egészségügyi gyógyszerbeszerzés egy speciális piac, ahol a gyártók úgynevezett támogatásvolumen-szerződéseket kötnek a NEAK-kal. A megállapodás alapján ha bizonyos volument elér a lehívás, akkor a cégeknek visszafizetési kötelezettsége keletkezik - ismerteti a magyarországi gyakorlatot a Telex. Egy fiktív példával élve: alapesetben 100 Ft/doboz áron veszi át a gyógyszert a biztosító, ám ha a megrendelés eléri az ezer darabot, akkor a szerződés értelmében a gyártónak vissza kell adnia dobozonként 20 forintot. Így a gyógyszergyárnál végül lecsapódó bevétel 80 Ft/doboz, az áfát viszont korábban, még a 100 forintos ár alapján fizette.

Az Európai Unió áfa-irányelve szerint az áfát csak a tényleges vételár után szabad beszedni. A Boehringer tehát alappal gondolhatta, hogy az uniós jog szerint visszajárna neki az utólagos „árengedmény” (a példában 20 forinttal szereplő összeg) után befizetett áfa, ezért perre ment a NAV-val.

A bíróság döntése szerint a gyógyszergyártónak vissza kell kapnia a perrel érintett időszakra az árengedmény után befizetett áfát, ez 2013 október és 2017 december közötti időszakra 354 millió forintot jelent.

További részletek az ügyről és a hazai áfaszabályozásról a Telex cikkében olvashatók.