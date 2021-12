Az Európai Bizottság minden évben elkészíti az egyes tagállamok által be nem szedett áfa összegére és a potenciálisan beszedhető áfához viszonyított arányára (áfarés) vonatkozó statisztikákat. Magyarországon az elmúlt évtized adatai alapján egy egyre eredményesebb áfabeszedés képe rajzolódott ki

„Bár a tavaly közzétett becslés alapján úgy tűnt, hogy a 2019-es év is illeszkedik a trendbe, a most publikált végleges számok alapján kiderült - nem kis meglepetésre -, hogy valójában még romlott is az adóbeszedési hatékonyság 2018-hoz képest. A 2020-ra becsült 6,1 százalékos áfarés viszont nagyon biztató érték, feltéve, hogy a végleges adatokban nem lesz szükség az ideihez hasonló korrekcióra” – összegezte véleményét Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere.

A Niveus által készített táblázatból - amelyben néhány nyugati és szomszédos ország adatait gyűjtötték össze - kiderül, hogy nemcsak Magyarország, hanem például Írország esetében is jelentősen korrigálni kellett az áfarésadatot.

A táblázatból az is jól látszik, hogy a tavalyi kisebb kisiklás ellenére Magyarország továbbra is kiemelkedően jól teljesít nemcsak régiós, de akár nyugat-európai összehasonlításban is az áfacsalás elleni küzdelemben - írja a Niveus a közleményében.

EU VAT Gap Report 2015 & 2021 Kép: Niveus Consulting Group

Egyelőre nincs magyarázat a visszaesésre

Fischer Ádám szerint amíg az elmúlt 10 év során korábban jól követhetőek voltak az olyan intézkedések hatásai, mint az online pénztárgép (ami 2014-ben vezettek be), az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekaer, 2015-től) vagy éppen az online számla (2018-tól) bevezetése, addig nem igazán látszik mi okozhatta 2019-ben az adóbeszedési hatékonyság enyhe romlását. Ezt az időszakot ugyanis még nem érinthette sem a koronavírus, sem az ekaer-kötelezettség 2020-as jelentős szűkítése.

Kép: Niveus Consulting Group

Elképzelhető, hogy egyszerűen eddig tartott ki az egyes eszközök hatása, és újabb intézkedések vagy az adómorál jelentős javulására lenne szükség további eredmények elérése érdekében. Végső soron ezt az elméletet igazolhatja a rendkívül jóra becsült 2020-as adat is, hiszen tavaly jelentkezhetett az online számla kötelezettség jelentős kibővítésének a hatása, ami újabb lökést adhatott az áfacsalás elleni küzdelemnek - véli a szakértő.

Megszólalt a PM is

Az elmúlt 10 évben negyedére csökkent az adóelkerülés Magyarországon - hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter az Európai Bizottság tanulmányára hivatkozva. Ezt azt jelenti, hogy az adócsökkentéseknek és a gazdaságfehérítő intézkedéseknek köszönhetően javult az adómorál, jelentősen csökkent a csalárd cégek száma. Ennek legnagyobb nyertesei a tisztességesen működő vállalkozások - tette hozzá Varga.