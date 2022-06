Folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozást folytat egy, az egyik legnagyobb hazai médiaügynökséget, az Initiative Mediát érintő ügyben. A hatóság a 2017 és 2020 közötti szponzorációs ügyeket talált aggályosnak.

A portál úgy tudja, az ügynek már több magánszemély gyanúsítottja is van. A NAV nyomozói házkutatást tartottak az ügynökség a múlt héten, valamint egyes információk szerint egy médiaszolgáltatónál és a médiaügynökség egyik fontos megbízójánál is jártak a hatóság emberei, továbbá zárolta az adóhatóság a 2020-ban több mint 4,6 milliárd forint éves forgalmú Initiative Media Kft. valamennyi bankszámláját, illetve adathordozókat és más tárgyakat is lefoglalt bűnjelként.

A helyzet olyannyira súlyos, hogy jelenleg az Initiative Media Kft. nem tudja kifizetni a reklámok számláit és a munkavállalókat, ezért a külföldi anyavállalat, a Mediabrands vállalja magára a magyarországi tartozások rendezését.

Az Initiative Media a TV2 Csoport reklámidejét is értékesítő Atmedia sales house-tól és az RTL Magyarország reklámértékesítő egységétől (R-Time) is vásárol reklámidőket a megbízói számára, valamint szinte az összes digitális ügynökséggel is kapcsolatban vannak.

Az RTL Magyarországot megkereste az adóhatóság és az Initiative-ot érintő dolgokra voltak kíváncsiak. Azzal kapcsolatban azonban ellentmondások az információk, hogy ez ténylegesen házkutatás volt-e. Az RTL-nél ugyanakkor azt állítják: nem tartottak házkutatást, se az említett üggyel, se más üggyel kapcsolatban.

A TV2 viszont eddig nem reagált arra, hogy érinti-e a nyomozás. Az Initiative Media egyik megbízója a Porsche Hungária ugyanakkor elismerte, hogy a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozásban érintett, a NAV emberei megkeresték őket.

Az adóhatóságtól a nyomozás kapcsán az a sablonválasz érkezett, hogy folyamatban lévő ügyekről nem kommunikálnak.

A zár alá vett médiavásárló ügynökség, az Initiative Media egyébként olyan nagy ügyfelek teljes körű médiavásárlásait intézte eddig mint például a Carslberg, az Euronics (Vöröskő Kft.), a Béres, a LEGO, a Bunge (Cereol), a Tchibo, az Intercom, a Pápai Hús, a Zwack, a Pápai Hús. A Media1 úgy tudja, hogy egyes ügyfelek most a nyomozásra tekintettel azt fontolgatják, hogy szerződést bontanak az Initiative Mediával, és átmennek egy másik médiavásárló ügynökséghez, de a cég vezetése igyekszik erről lebeszélni őket.

A vállalkozás továbbra is működik, de a nyomozás nehéz helyzetbe hozhatja.