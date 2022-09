A miniszter szerint az uniós tárgyalások során úgy értékelték, hogy a szakértői tárgyalások is jó ütemben haladnak. Arra a kérdése, hogy egyelőre miért nem sikerült mégsem megállapodni, azt válaszolta, hogy: mert még nem járt le a határidő a bizottsági válaszadására.

Ez szeptember 22., ekkortól tudunk továbblépni – fogalmazott a miniszter, aki szerint még az év végéig megszülethetnek a megállapodások.

A megállapodás fő akadálya a bizalomhiány, amely az intenzív kommunikáció hiányából adódott, miközben egy folyamatos kommunikációra van szükség, ezt most sikerült is újraindítani - fogalmazott Navracsics a csatornán.

Navracsics Tibor szerint formális döntés még nem született arra vonatkozóan, hogy a magyar kormány kíván-e élni az uniós hitellel. Azt 2022 végéig lehet igényelni, de egyelőre a támogatási részt akarjuk véglegesíteni – mondta a tárcavezető. Jelenleg is folynak a tárgyalások a Nemzeti Újjáépítési Terv formájáról, ugyanis azt tartják előnyösnek, ha úgy adják be, hogy az EB is egyetért a benne foglaltakkal.

Ha ez megtörtént, akkor lépünk tovább a hitel irányába is – tette hozzá a miniszter.