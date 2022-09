„Az Uniqa Liechtenstein és a Cherrisk egy új digitális működési modellt validált a lakossági biztosítási üzletágban. Az úgynevezett "best practice to next practice" transzformációs utunk fontos állomása, mellyel ablakot nyitottunk az európai digitális biztosítási piacra. Az UNIQA Csoport hosszú távon elkötelezett Magyarország mellett, ezért támogatta jelentős tőkebefektetéssel a projektet.” – mondta Wolfgang Kindl az Uniqa Insurance Group AG igazgatótanácsának tagja.

Kurtisz Krisztián, a Cherrisk vezérigazgatója és az Uniqa csoport retail és digitális biztosításaiért felelős nemzetközi vezetője felelevenítette az első ötleteket, majd a folyamatot ahogyan ezekből létrejött az újgenerációs biztosítási modell, amely szakított a szektor sztereotípiáival, és Magyarországon elsőként, a megváltozott felhasználói szokásokra kínált megoldást. Előadásában elmondta, hogy a kezdetek kezdetén öt alapvető célt határoztak meg; az operáció központosítását, egyszerű jogi struktúrát, közösséget támogató ökoszisztémát, a határon átívelő disztribúció innovációját és az adatvezérelt felépítést.

Eddig több mint 400 000 regisztráció, 203 117 biztosított utas vette igénybe a szolgáltatást. A Cherrisk Go alkalmazásban több mint 694 millió virtuális cseresznye gyűlt össze a közel 50 ezer felhasználónak köszönhetően ezeket jótékony ügyek támogatására ajánlják fel.

A Cherrisket az Uniqa csoport alapította. A magyar fejlesztésű, innovatív biztosítási platform 2018 szeptemberében kísérleti projektként indult. Ez lett a világ egyik első határokon átnyúló insurtech cége, amely budapesti központjából segít az embereknek biztonságosabb és egészségesebb életet élni Magyarországon és Németországban. White label technológiai megoldásának köszönhetően pedig idén ősztől már Csehországban és Szlovákiában is elérhető.