Örökzöld a kérdés a Tesco magyar kézbe kerülése, de Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója nagyon örül , hogy ez egyre ritkábban merül fel - derült ki a Pénzcentrumnak adott interjújából. Ez a pletyka 2013-tól tér vissza-vissza, amikor az anyavállalat hivatalosan is bejelentette, hogy a teljes Tesco-csoportnál felülvizsgálja, hogy hosszabb távon melyik piacokon akarja folytatni a tevékenységét.

Bár már akkor egyértelművé tették, hogy Magyarországon hosszú távon terveznek, nagyobb visszhangja volt annak, hogy több piacról - mint például thai, a lengyel, a török - kivonultak. A Tesco magyarországi első embere az interjúban megerősítette, hogy a Tesco hazai része nem eladó, és nem is lesz az az elkövetkező években.

Kapcsolódó Nyugdíjaskedvezménnyel üzen hadat a Tesco az áremelkedésnek

Az orosz-ukrán háború kirobbanása a vásárlói dinamikában kevésbé hozott változást, mint a koronavírus-járvány, megnőtt ugyan átmenetileg a kosárérték, de közel sem annyira, mint a covid nagy hullámai idején. A határ menti boltokban ugyan megnőtt a kereslet a kisebb kiszerelésű üdítők, konzervek, higiéniai termékek iránt, de erre nagyon gyorsan reagáltak.

Emellett humanitárius segítséget is nyújtanak, például támogatják azokat a kollégákat, akik menekülteket fogadnak be, megduplázták a fizetett önkéntes munka időtartamát, dedikált, ukránul is beszélő toborzókat vettek fel, hogy segítsék a menekültek munkaerőpiaci beilleszkedését.

Mi lesz az inflációval és az akciókkal?



Ami nagy kérdés, hogy az inflációval mi fog történni, milyen áron lesznek beszerezhetők a termékek, erre pedig hatással van az, hogyan alakul például a világpiacon az energiahordozók ára, mennyivel nőnek a logisztikai, csomagolási, alapanyagköltségek. Jelenleg nagyon turbulens a helyzet, átrendeződés látható a világ piacain. Amíg a helyzet nem stabilizálódik, addig lehetnek kisebb-nagyobb, de kezelhető ellátási kihívások és átmenetileg magasabb lehet az infláció. Ugyanakkor a cégvezető arra számít, hogy középtávon kialakul a kereslet és kínálat új egyensúlya és mérséklődnek a válság hatásai.

Magyarországon az akciós árakon történő vásárlások a teljes értékesítés nagyjából 35-40 százalékát teszik ki. Ez azt mutatja, hogy a vásárlók nagyon érzékenyek az akciókra. Igazából kicsit heti lojalitásnak is lehetne hívni, sokan úgy vásárolnak, hogy adott héten éppen mi hol olcsóbb. A Tesco árgarancia-programja éppen ebben segít, hiszen lényegében a vásárlók helyett végzik el az ár-összehasonlításokat.

Miniplázák



A Tesco egy ideje arra fókuszál, hogy az ingatlanjaiba olyan bérlőket találjon, amelyek segítenek a vásárlóknak abban, hogy mindent egy helyen tudjanak elintézni. Ez nevezhető egyfajta miniplázaszerű működési elvnek. A vásárlók egyelőre nagyon igényelik a fizikai boltokat, akkor is, ha szeretnek online rendelni. Az Egyesült Királyságban 30 éve van online, de ott sem éri el az online részesedés a 15 százalékot.

A számok azt mutatják, hogy 10 évvel ezelőtt egy átlag vásárló nagyon szívesen eltöltött két órát egy boltban, megnézte a választékot, válogatott, most azt mondják, hogy látni szeretnék a termékeket, de maximum 45 percet áldoznak az idejükből vásárlásra. Egész más lett a vásárlások dinamikája, nemcsak itthon, szerte a világban. Ennek próbálnak megfelelni egy kisebb, kompaktabb, de jó választékot kínáló áruházmérettel.