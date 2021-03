Míg a 11. héten visszaesett az RTL Klub híradó nézettsége, addig a múlt héten már 19,9 százalékos közönségarányt ért el (az előző méréskor ez 16,4 százalék volt). A TV2 műsora, a Tények a 11. héten 15,9 százalékot teljesített, a 12. héten azonban már csak 14,4 százalékot, ráadásul abban is fordult a kocka, hogy most minden nap többen nézték az RTL Klub híreit - derül ki a Port.hu cikkéből.

A német hátterű csatornánál annak is örülhetnek, hogy a főműsoridőben mért átlagos közönségarányokban is jól teljesített az RTL: 14,9 százalékot ért el, a TV2 11,9-et. Utóbbinál ez egyébként enyhe erősödés: a 11. hét 11,3 százalékos számot hozott nekik

A hétköznapokat – a szerda kivételével – minimálisan az RTL Klub nyerte, viszont amit hétvégén a csatorna produkált, az szinte utolérhetetlen: szombaton a TV2 rendkívül gyengén teljesített, a főműsoridőben a nézők 4,9 százalékát tudta meggyőzni, hogy a csatornát válasszák, míg az RTL Klub 16,6 százalékot produkált, ami félelmetesen nagy különbség. A TV2-t ezen a napon még a Film+ csatornát is meg tudta előzni, ekkor 5,6 százalékos közönségaránya volt. A vasárnap egy kicsit jobban sikerült a TV2-nek, ekkor 8,4 százalékos közönségarányt ért el, míg az RTL Klub 13,2-t - írja a portál.

Érdekesség, hogy A mi kis falunk új epizódja a teljes lakosság körében 996 802 nézőt és 22,5 százalékos közönségarányt ért el, ami éppen elmarad az egy héttel korábbi millió feletti adattól. A TV2-n ezzel egy időben a Hotel Belgrád című orosz romantikus vígjáték futott, aminek a közönségaránya a kereskedelmi célcsoportban mindössze 4,5 százalék volt.

Azon a listán pedig, ahol minden műsor csak egy, a legnézettebb epizódjával szerepel, már nem csak RTL Klubos és TV2-s műsorok kapnak helyet: a kereskedelmi célcsoportban a kilencedik helyre bekerült a Forma-1 közvetítés, melyet 170 219-en néztek és 15 százalékos közönségarányt ért el, és a 23. helyre egy Family Guy epizód (Comedy Central) is be tudott kerülni 79 761 nézővel és 7,9 százalékos közönségaránnyal.

Az interneten elmaradtak az izgalmak

A 11. héten a sorrend nem változott az internetes kiadók versenyében: továbbra is a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) legújabb cégéhez, a Salesworkshöz tartozó internetes oldalak együttes elérése volt a legnagyobb a hirdetésértékesítők között. Így megelőzte a Napi.hu-t is kiadó Indamediát, továbbá a Central Media Csoportot is. Ezúttal viszont a Salesworks és az Inda számai is romlottak, egyedül a Centralnál volt minimális javulás az elérésben, alig 0,84 százalék.