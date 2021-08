Új tévéfilmet forgathat Kálomista Gábor producer és Vitézy László rendező: a Nemzeti Filmintézet (NFI) augusztus közepén 245 millió forint támogatást hagyott jóvá Az énekesnő címmel benyújtott filmtervükre. A filmet Kálomista Mega Film Kft.-je gyártja csakúgy, mint Vitézy korábbi években készült televíziós alkotásait.

A tévé-, dokumentum-, kisfilmes és animációs támogatásokat 2020 előtt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa osztotta a Magyar Média Mecenatúra Program pályázatain. Az Andy Vajna filmipari kormánybiztos halála után létrehozott NFI Nonprofit Zrt. felállása után ezen alkotások támogatása is - a moziforgalmazásra szánt filmekhez hasonlóan – a Filmintézethez került. A tévéfilmes pályázatokról a Káel Csaba filmipari kormánybiztos elnökölte televíziós döntőbizottság hoz támogató vagy elutasító határozatot.

A Vitézy-Kálomista alkotópáros 2007 és 2018 között nyolc tévéfilm gyártására összesen 970 millió forint támogatást kapott az NMHH és jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) pályázatain. Az NMHH mecenatúra oldalán közzétett adatok szerint 2012 és 2018 között hat tévéfilmre filmenként 120 millió forint jutott. Az alkotópáros 2011-ben az Égi madár című filmjére 140 millió forint támogatást kapott, amiből az ORTT 80 milliót, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma 60 milliót utalt. Szintén Móricz Zsigmond-novella (Komor ló) feldolgozás volt a páros 2007-es tévéfilmje, A Hortobágy legendája, amire az ORTT 110 millió forint támogatást juttatott a Mega Filmnek – írta meg az Átlátszó 2013-ban az ORTT-hez benyújtott közérdekű adatigénylése alapján.

Az alkotópáros filmjeinek támogatása (ORTT, NMHH, minisztérium) Év Cím Támogatás (millió Ft) 2007 A Hortobágy legendája 110 2011 Égi madár 140 2012 Pillangó 120 2013 A galamb papné 120 2015 A fekete bojtár 120 2016 Csandra szekere 120 2017 A színésznő 120 2018 Házasságtörés 120 Forrás: Média Mecenatúra, Napi

Kálomista Gábor producer a Mega Film és a Megafilm Service Kft. cégeivel sikeresen pályázik és gyárt tévé- és mozifilmeket, emellett az állami televízió legnagyobb filmsorozat beszállítója (Munkaügyek, Hacktion, Egynyári kaland, Fapad, Csak színház és más semmi, Tóth János) és ügyvezetője az állami fenntartású Thália Színházat működtető kft.-nek. Vitézy László Balázs Béla-díjas rendező, forgatókönyvíró, kiváló művész, aki néhány évig az ORTT, majd az NMHH filmes pályázatokról döntő bizottságaiban volt elnök vagy tag, kivéve a tévéfilmest, amelynél az ő filmjei is kaptak támogatást - írta meg korábban az Átlátszó. Vitézy a Nemzeti Kulturális Alap filmművészeti kollégiumának egyik, az emberi erőforrások minisztere által kinevezett tagja (a kollégium jelenleg főként filmes szervezeteknek, kiadóknak és forgalmazóknak nyújt támogatásokat).



Krisztus ingéből Magyar Passió lett



Eperjes Károly Kossuth-díjas színész és színházi rendező első játékfilmjének közvetlen állami támogatása már meghaladja a 700 millió forintot, ami időközben tévéfilmből mozifilm lett - derül ki az NFI honlapján közzétett pályázati döntésekből. (A Krisztus inge munkacímű film 915 millió forint tervezett gyártási költséggel szerepel jelenleg az állami támogatásra jogosult filmek NMHH-s nyilvántartásában, ebből 640 millió a közvetlen és 275 millió a közvetett - azaz a céges adókedvezmény-rendszeren keresztül igénybe vett - állami támogatás.)

Az 1950-es években a szerzetesrendek feloszlatásakor játszódó filmet Krisztus inge munkacímmel (ami Várnai Péter prépost azonos című írása alapján készült) kezdték el áprilisban forgatni, augusztus közepén pedig már Magyar passió címmel kapott az NFI-től újabb, ezúttal 15 millió forintos filmterjesztési támogatást. A gyártó cégnek - Hábermann Jenő producer Film-Art Stúdió Kft.-jének - 2020 szeptemberében 300 millió forint támogatást szavazott meg tartalomfejlesztésre és gyártásra a Filmintézet televíziós döntőbizottsága, majd 2021 februárjában 200 millió forint kormányzati támogatást és 140,2 milliós pótlólagos NFI-támogatást kapott. Az alkotók idén májusban további 42 milliós, majd júniusban 21 milliós „pótlólagos támogatásra” szorultak.

A Magyar Passió forgatása júliusban fejeződött be; az első alkalommal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak vetítették le egy zártkörű vetítésen augusztus 25-én, ahol jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András, a püspöki konferencia elnöke, valamint a testület több tagja - adta hírül a Magyar Kurír.

"Az Eperjes Károly rendezésében készülő alkotás az 1950-es évek azon vészterhes időszakát idézi fel, amikor a kommunista diktatúra erőszakszervezete, az ÁVH támadást indított a hazai szerzetesrendek, egyházi közösségek, a kereszténység ellen. Ennek az elkerülhetetlen küzdelemnek a fordulataival szembesít a valós eseményeken alapuló film, amelynek középpontjában a hit pajzsával küzdő ferences szerzetes, Leopold atya és a fiatal, ambiciózus ÁVH-s vallatótiszt, Keller főhadnagy párharca áll" - írta az NFI a film ismertetőjében.

A Filmintézet kérte, hogy nagyjátékfilm legyen

Eperjes Károly, a film rendezője és egyik főszereplője júliusban azt nyilatkozta a katolikus hírportálnak, hogy mozi- és tévéfilm is lesz a műből, "mert közben megszületett bennünk a nagyjátékfilm elkészítésének ötlete is, mivel a magyar filmgyártásban nincs feldolgozva ez a korszak. Ezért a Nemzeti Filmintézet azt kérte: készítsünk a drámából nagyjátékfilmet, először a mozik mutassák be, utána pedig kerüljön a televízióba." A művész azt is elárulta, hogy "szándékosan készítettük el a filmet még az eucharisztikus kongresszus előtt, bár hangsúlyozom: nem célunk ott bemutatni". (A katolikus világkongresszust szeptember 5. és 12. között rendezik Budapesten, a zárónapján Ferenc pápa tart misét - a szerk.) A filmet várhatóan novembertől vetítik a mozik, jövőre pedig a tévében, Eperjes reményei szerint 2022. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

A Megafilm is sikeresen pályázott Kálomista Gábor Megafilm Service Kft. nevű cége is sikeresen szerepelt az NFI tévéfilmes pályázatain. A Cellamesék című sorozat tartalomfejlesztésére 2020-ban 8 milliót, majd a gyártására 2021 májusában 548,5 millió forintot nyertek el (a cellában játszódó történetek azt vizsgálják, hogy „az adott korokban ki a bűnös: a rab vagy aki rabosít? A falak elmesélik” - olvasható a pályázati döntésről kiadott közleményben; rendezője Csillag Mano). A Kék róka című televíziós filmjük tavaly szeptemberben 245 milliós gyártási támogatást kapott, majd idén januárban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos védekezés kiadásaira plusz 18,9 milliót. Az alkotás Herczeg Ferenc azonos című színművéből készül, rendezője Pacskovszki József.

Rekord állami támogatással készül a Hunyadi-sorozat

Az NFI szerint "a hazai filmgyártást új szintre emeli" a Hunyadiakról tervezett 10 részes tévéfilmsorozat, amihez a magyar kormány 6,9 milliárdot, az NFI saját keretéből 3,6 milliárdot adott. Nemzetközi léptékű tévésorozat készül külföldi partnerekkel, a Nemzeti Filmintézet támogatásával és a TV2 közreműködésével, a forgatás 2022-ben kezdődik – írta korábban az NFI, amely szerint romantikus kalandfilm, történelmi dráma és epikus akciósorozat lesz egyben a filmsorozat. Az egyik producere Robert Lantos magyar származású kanadai producer lesz.

A kulturális kormányzat és a filmipari kormánybiztos által is kívánatosnak tartott történelmi filmek sorában az Aranybulláról is készül négyrészes tévésorozat, 600 milliós NFI-támogatással, Kriskó László rendezésében. A sorozat producerei között van Hábermann Jenő és Rákay Philip, a gyártója a Film-Art Kft. Az alkotók a forgatókönyv fejlesztésére is nyertek el 4 millió forintot. A bemutatót az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára, 2022. áprilisra tervezik.

Mozifilm készül a rendszerváltás miniszterelnökéről, Antall Józsefről Blokád címmel, 1,5 milliárd forintból, valamint Hadik András magyar huszárról is, látványos lovas jelenetekkel, 1,6 milliárdból, Szikora János rendezésében.