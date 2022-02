A tavalyi év során jelentősen visszaestek az újautó-eladások: 2021 februárjában még közel 11 ezer új személyautót regisztráltak, idén januárban már harmadával kevesebbet, alig 8100-at – derül ki a Mabisz és a DataHouse adataiból. A használtautó piac azonban dübörög, a tavalyi évben minden rekordot megdöntve közel 820 ezer használtautó adásvétel történt a piacon.

Mindez folyamatosan emelkedő árak mellett: az átlagárak 2021-ben éves szinten is 43 százalékkal nőttek, 2020 első negyedévéhez mérten 2021 utolsó negyedéve 83,5 százalékos, vagyis több mint 2 millió forintos drágulást mutat az átlagáraknál, tehát több modell is úgy öregedett, hogy közben drágább lett – derült ki a Hasznaltauto.hu adataiból.

Ezek a tendenciák egyértelműen összefüggésben állnak a koronavírus-járvány következtében előállt globális félvezetőhiánnyal, és a hazai lízingpiacra is komoly hatást gyakorolhatnak.

Nincs chip, nincs új autó, nincs mit finanszírozni

„Az évek óta egyre gyorsabb ütemben növekedő autó árak akár kedvezőek is lehetnének a lízingcégeknek, hiszen az áremelkedés növeli a finanszírozási igényt, de az emelkedő kamatkörnyezet éppen ellenkező irányba hat. A kínálatot nagyon erősen korlátozza az autógyártók szűkös szállítási kapacitása is, amely akár egyéves szállítási határidőkkel párosul, ezért egyértelművé vált, hogy teljesen új piaci helyzet állt elő az autófinanszírozók számára” – mondta Vály Judit, az Euroleasing vezérigazgatója. „Hosszú távon gondolkodunk, a piac meghatározó lízingcégeként ebben a helyzetben is a stabilitásra és a kiszámíthatóságra törekszünk, a piac jövőjének a felelős alakítása a célunk” – tette hozzá.

Ebben az üzleti környezetben különösen nagy szerep hárul az olyan kedvező finanszírozási programokra, mint a vállalkozások számára elérhető Széchenyi Lízing GO! konstrukció. Az államilag támogatott lízingtermék nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing formájában egyaránt elérhető, és rugalmas megoldást kínál az eszközbeszerzésekre.

„Célunk, hogy a kihívásokkal teli, megváltozott üzleti környezetben az online fejlesztésekre egyre nagyobb hangsúlyt fektessünk, valamint a finanszírozási megoldásokon túl is segítsük ügyfeleinket. Ezért készítettünk egy lízinggel kapcsolatos adózási kisokost a kis- és középvállalatok számára” – tette hozzá Vály Judit.