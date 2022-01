A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2021. december végén tette közzé a 2022-2023-as Petőfi-emlékév egyik első támogatási pályázatának eredményét, a nyertesek között van az augusztus 20-ai, gurulós turulszobros, Andrássy úti felvonulást is szervező Tulipántündér Kft. 130 millió forinttal, és Lezsák Sándor népfőiskolája is kap 90 millió forintot a programjaira – adta hírül a K-Monitor közpénzfigyelő és korrupcióellenes civil szervezet a Facebook-oldalán.

Az NKA honlapjáról kiderül, hogy kilenc pályázaton összesen 910 millió forint támogatást osztott szét decemberben a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára meghirdetett emlékévhez kapcsolódó programok támogatására az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma. A kollégiumot – a Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumhoz hasonlóan - Demeter Szilárd vezeti, aki egy személyben a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója; a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztos; valamint a 2021 szeptemberében 600 millió forintos állami tőkével és jelentős ingatlantulajdonnal kitömött Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A már említett Tulipántündér Film & Event Productions Kft. A most vagy soha című zenés színházi produkció megvalósítására kapott 130 millió forintot. (Bővebb információ nem olvasható a támogatott pályázatokról az NKA honlapján, csak a tervezett produkció címe, a nyertes neve és a támogatás összege.) A Céginfo.hu adatai szerint a kft. tulajdonosa Illés Gabriella, akinek Tulipántündér Produkciós Non-Profit Kft. néven is volt vállalkozása, amely - egyebek mellett bemutatta az Álomutazó című mesemusicalt és részt vett a volt Párisi nagyáruház épületében az Andrássy élményközpont létrehozásában - néhány száz milliós kötelezettségállománnyal csődbe ment, 2020. november vége óta felszámolási eljárás alatt áll. Illés Gabriella 2021 augusztusában azt nyilatkozta a 24.hu-nak, hogy a kulturális szervezetek tao-támogatásának 2019-es kivezetése, majd a járvány roppantotta meg a cégét. A kft.-nek 2018-ban összesen közel kétmilliárdos bevétele volt, aminek csaknem fele támogatásból származott (amit egyéb bevételként könyveltek el).

A taós csúcsidőszakban a Tulipántündér Produkciós Nkft. többségi tulajdonosa nem Illés, hanem az egyik leggazdagabb üzletember, a magyar állampolgársággal is rendelkező, orosz származású Rahimkulov Ruszlan és üzlettársa, Zentai Péter tulajdonában lévő RRZP Invest Kft. volt. A cégadatok szerint az RRZP 2017 júniusában szállt be a produkciós cégbe, majd 2019 augusztusában kilépett. A Rahimkulov-családhoz köthető vállalatok több milliárd forint tao-támogatást juttattak előadó-művészeti szervezeteknek (így adójuk nem az államkasszába, hanem a szervezetekhez került); az RRZP pedig három kulturális szervezetben is tulajdonos volt. A támogatott kulturális szervezetek bevétele a tao-támogatás állami megszüntetése után - amit éppen a szabálytalanságokkal indokolt a kulturális kormányzat - jelentősen visszaestek - hívta fel a figyelmet elsőként korábban a G7 portál. Több, Rahimkulov-cég által támogatott előadó-művészeti szervezet is felkerült - vélhetően szabálytalan támogatásfelhasználás miatt - a NAV 100 millió forintnál nagyobb adótartozással rendelkező gazdasági és egyéb szervezeteket felsoroló listájára (ezekről itt olvashat).

A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium vezetője Demeter Szilárd. A kollégium tagjai: Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közigazgatási államtitkára, Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára, Debreceni-Tóth Gabriella, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári kabinetjének politikai tanácsadója, Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője, valamint Török Petra, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese.

A lakitelkicímű Kárpát-medencei programsorozat megvalósítására kapott az NKA-tól 90 millió forintot. (Az alapítvány alapítója és kuratóriumának elnöke Lezsák Sándor fideszes képviselő, az Országgyűlés alelnöke. A pályázatot kiíró Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiumnak tagja Závogyán Magdolna is, a lakitelki alapítvány tulajdonában lévő Nemzeti Művelődési Intézet Nkft. ügyvezetője, aki korábban kultúráért felelős helyettes államtitkár is volt.)

Lutter Imre jogász-előadóművész-producer cége, a Myspace Produkció Kft. 70 milliós támogatást nyert el a Most vagy soha! Petőfi – zenés filmadaptáció elkészítésére. Lutter Imre az ATV kereskedelmi tévécsatorna „hangja” is, a cége műsort gyárt az ATV-re és az állami M5 tévéadóra. A cég honlapja szerint rendezvényszervezéssel és televíziós műsorkészítéssel foglalkozik, valamint több, európai uniós támogatású állami közművelődési program kidolgozásában és kommunikációjában vesz részt.

A Petőfi 200-pályázat keretében biztosítanak forrást arra is, hogy az állami Könyvtárellátó Nkft. beszerezze és a könyvtárakba juttassa „a Petőfi 200 emlékévhez tartozó kiadványokat” - az NKA honlapja szerint erre a feladatra 354,6 millió forintot adnak.

Képregény is készül Petőfi Az apostol című elbeszélő költeményéből, erre a Képregény Manufaktúra Kft. közel 69 millió forintot kapott. A 2021. szeptember végén bejegyzett kft. egyik tulajdonosa Futaki Attila nemzetközi sikereket is elért magyar képregényrajzoló. A művész Wikipedia-oldala szerint Magyarországon eddig három albuma jelent meg, az utolsó kettőt a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány adta ki, az egyik az 1956-os emlékévre megjelentetett Budapest angyala volt, a másik a 10 - A Puskás című képregény, amely a labdarúgó Puskás Ferencet mutatja be.

Új opera is készülhet Petőfi A helység kalapácsa című műve alapján, erre a Coopera Művészeti Nkft. 142 millió forintot nyert el. „A Co-Opera legfontosabb feladata, hogy hazai vidéki operatársulatok együttműködésében operaelőadások szülessenek” - olvasható a cég honlapján. (A művészeti társaság egyebek mellett új Bánk Bán előadást hozott létre partnereivel együtt 2020-ban, hazai és határon túli művészek közreműködésével, Vidnyánszky Attila rendezésében.) A Coopera Nkft. tulajdonosa Vadász Dániel operaénekes, aki jelenleg egy tucat vállalkozásban vezető tisztségviselő vagy tulajdonos/résztulajdonos. (Cégeinek profilja elég színes, a művészeti tevékenységek mellett van köztük édesvízihal-gazdálkodással, ingatlan-adásvétellel, fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemmel foglalkozó is; a jogi végzettséggel is rendelkező Vadász Dániel igazgatósági tag és résztulajdonos a 2021 novemberében alapított Aeroexpress Légiforgalmi Zrt.-ben, amely a debreceni repülőtéren szállítást kiegészítő szolgáltatást nyújt a Céginfo.hu adatai szerint.)