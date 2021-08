Jogi és pénzügyi tanácsadókat keres közbeszerzésen a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI). A tanácsadások keretösszege nettó 400-400 millió forint - derül ki az uniós közbeszerzési közlönyben megjelent felhívásokból.

Az első tender meghatározása a következő: "Jogi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai feladatai ellátása körében". A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2021. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 400 millió forint keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 30 százalékáig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.

Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben jogi tanácsadási szolgáltatás nyújtásából legalább nettó 200 millió forint árbevétele származott. Az ajánlattételi határidő szeptember 6. Az értékelésnél az ár 60, a minőség pedig 40 súlyszámmal szerepel.

A másik tender-felhívás címe így szól: "Pénzügyi tanácsadási szolgáltatás beszerzése a Nemzeti Koncessziós Iroda számára szakmai feladatai ellátása körében" . A keretösszeg itt is 400 millió forint és a felhívás szó szerint megegyezik a jogi tanácsadáséval, azzal az eltéréssel, hogy itt az ajánlattevőnek pénzügyi tanácsadásból kell produkálnia az utolsó három évből a 200 milliós nettó árbevételt.

A Napi.hu június 14-én írt arról, hogy a kormány - a fejlesztési források hiányára hivatkozva - koncesszióba adná az autópályák építését és üzemeltetését is Magyarországon. A lépés azért is érdekes, mert Orbán Viktor miniszterelnökként első kormányzása alatt még elutasította az ilyen rendszert. A koncessziós ajánlattételi felhívást a Nemzeti Koncessziós Iroda tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben. A Nemzeti Koncessziós Iroda a Rogán Antal miniszter vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alatt működik. A szervezet felügyeli többek között a dohánybolti koncessziókat, és a kaszinóüzemeltetési jogokat is.

Arról, hogy maga a koncesszió mit jelenthet a sztrádák esetében, milyen nemzetközi és hazai példák vannak rá, ebben a cikkben írtunk részletesen.