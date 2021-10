Annak ellenére, hogy szeptemberben jogerős ítélet született a Klubrádió volt 92,9 MHz-es frekvenciájának ügyében, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa nem írt ki új pályázatot a használatára, hanem ügy döntött, hogy "az X AND A Kft. kérelme alapján" hat hónapos ideiglenes hatósági szerződést köt a budapesti vételkörzet használatára - derül ki az NMHH közleményéből.

Az X AND A Kft. tulajdonosa a cégadatok szerint Németh Sándor (aki a Hit Gyülekezetével együtt tulajdonosa az ATV-nek) és fia, Németh S. Szilárd, az ATV Zrt. vezérigazgatója, a Spirit FM-et eddig működtető egyesület elnöke. Az elmúlt fél évben (2021. május 3. és október 29. között) a 92,9 MHz-en a Spirit FM nevű rádiót a Németh S. Szilárd vezette Közösségi Rádiózásért Egyesület üzemeltette, miután az egyesület kérelmére az NMHH - pályázat nélkül - ideiglenes szerződést kötött a használatára. Most annyi változás történt, hogy újabb fél évre nem az egyesülettel, hanem Némethék cégével szerződik az NMHH.

Az NMHH Médiatanácsa négy másik rádiós frekvencia (a Mór 89,0 MHz és a Szekszárd 102,5 MHz helyi, valamint a Budapest 100,3 MHz és a Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzet) használatára kiírt pályázaton hirdetett eredményt a legutóbbi ülésén.

A két vidéki vételkörzet közösségi jellegű használatra kiírt pályázaton az egyedüli pályázó - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tulajdonában lévő - Magyar Katolikus Rádió Zrt.-t hirdették ki nyertesnek. A fővárosi frekvenciákat a szintén egyedül pályázó Roma Rádió Kft.-nek és az LBK Sport Kft.-nek adták oda.

A Roma Rádió Kft.-t 2021 májusában alapította a cégeivel a romákat megcélzó Dikh TV-t, valamint a Sláger tévét, a Sláger FM-et és a Fishing & Hunting csatornát is üzemeltető Radu Morar, valamint Andrejszki Zoltán műsorvezető (aki résztulajdonos egy tavaly 280 milliós forgalmat bonyolító trafiküzemeltető vállalkozásban is). (Az említett csatornák médiafelületének értékesítője az Atmedia Kft., amelynek egyik tulajdonosa Mészáros Lőrinc egyik magántőkealapja.)

Non-stop sport

A 0-24 órás műsoridő legalább felében sporttal kapcsolatos műsorszámokat kell sugározni a pályázati kiírás szerint a budapesti 105,9 MHz-es frekvencián. Az egyedül pályázó és nyertesnek hirdetett LBK Sport Kft.-t idén augusztusban jegyezte be Kulcsár Csilla. (Kulcsár ügyvezetője egyebek mellett az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft.-nek, amelynek Biró Balázs a tulajdonosa - egy ügyvéd, aki korábbi sajtóhírek szerint az Andy Vajna Rádió1-jével közös hálózatba kapcsolt rádiós frekvenciákat megpályázó cégekben tűnt felt. A Rádió1-et működtető cégnek ma már a Mészáros Lőrinc több cégben is vezető tisztséget betöltő Schmidt Zoltán a tulajdonosa. Biró Balázs a 105,9 MHz-re kiírt pályázat iránt is érdeklődött, a Médiatanács korábbi pályázati közleménye szerint észrevételt tett a pályázat tervezetével kapcsolatban.)