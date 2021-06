Százmilliókkal rövidítette meg az önkormányzatokat, hogy a kormány kétszer is ingyenessé tette a közterületi parkolást. Először 2020 április elejétől július elejéig, majd novembertől 2021 május végéig. Az intézkedés hatását jól mutatja, hogy csak a mobilparkolási bevételek 38 százalékkal estek 2020-ban 2019-hez képest.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.) beszámolója szerint a 2019-es 15,2 milliárd forint helyett tavaly csak 9,5 milliárd forint bevételük származott a mobilfizetésből.

A magyar szabályok szerint minden viszonteladó az NM Zrt.-vel áll szerződésben, a befolyt összeg nagy részét továbbutalják, de részesednek a kényelmi díjból és a szolgáltatók is részt fizetnek a beszedett összegek után. (Tavaly egyébként Veres Mihály, az NM Zrt. vezérigazgatója lapunknak adott interjújában már nem tartotta elképzelhetetlennek a kényelmi díjak jövőbeli eltörlését).

A mobilparkolás mellett természetesen az automatás fizetés volumene is visszaesett. Tavaly több kerületi és települési polgármester panaszkodott a kieső bevételek miatt, idén pedig már fideszes polgármesterek is sürgették az ingyenes parkolás eltörlését. A Pulzus Kutató lapunk megbízásából készített kutatásából pedig az derült ki, hogy az intézkedés nagyon megosztotta az embereket országosan, de Budapesten 64 százalék ellenezte, hogy nem kell fizetni. A fővárosiak saját bőrükön tapasztalhatták, bármennyire rossz dolog is fizetni valamiért, nem véletlenül alkalmazzák ezt a forgalomszabályozó eszközt szerte a világban. A rend végül most május 25-én állt helyre.

Jól ment a közlekedési mobiljegy

A parkolási bevételek csökkenését némiképp ellensúlyozta, hogy az NM Zrt. nagyot hasított tavaly a közlekedési mobiljegyeken, ugyanis 2020-ban sok vidéki városban vezették be a szolgáltatást, és a vírus miatt vélhetően Budapesten is sokan fordultak efelé a biztonságos megoldás felé. A 2019-es 317 millió forint helyett tavaly már több mint 2,8 milliárd forint bevételük származott ebből. Természetesen ennek az összegnek a nagy részét is továbbszámlázzák a szolgáltatók felé.

Az NM Zrt. a pandémia nagy nyertese lehet, ha az emberek valóban a készpénzkímélő megoldásokat részesítik előnyben akkor is, ha már nincs járványveszély. A cég - a beszámoló tanúsága szerint - erre számít.

Az éves és megyei matrica mentette 2020-at

Az e-matrica-vásárlásokból 11,7 milliárd forintja származott az NM Zrt.-nek, amely kicsivel több, mint a 2019-es 11,1 milliárd. Mivel az e-matricák forgalma - a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. beszámolója szerint - 18 százalékkal, 53 milliárd forintra csökkent a 2019-es 64,3 milliárdról, ez azt jelenti, hogy a mobilfizetés részaránya nagyot nőtt.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 100 százalékos tulajdonában van, amely felett pedig a tulajdonosi jogokat az állam gyakorolja.

Az államnak egyébként nagy szerencséje volt, hogy a pandémia azután gyűrűzött be az országba, hogy az emberek már megvették az éves és megyei matricáikat. Bár ezeket vissza is lehet váltani némi adminisztrációs díj fejében, ez nem volt tömeges a személyautók kategóriájában. A buszos vállalkozók közül - ahol az éves matrica tavaly közel 210 ezer forint volt - mintegy 120 matricát váltottak vissza.

Jelentős visszaesés a heti és havi matricák forgalmában volt, az előbbit zömmel külföldiek veszik, akikből az utazási korlátozások miatt nem sokat lehetett látni tavaly az országban.

Jól fizettek a kamionosok

Az állami bevételek nagy részét egyébként nem az e-matrica, hanem a megtett úttal arányos díj adja, amit a 3,5 tonnánál nagyobb járművek fizetnek. Ebből 220,8 milliárd forint bevétel származott, amely minimális növekedés az egy évvel korábbi 218,5 milliárdhoz képest. Tavaly márciusban az útdíjak 3,4 százalékkal nőttek, amely nagyobb mint amennyivel a bevétel emelkedett.

A NÚSZ-nak emellett az e-útdíj szolgáltatási díjból és jutalékokból további 15,6 milliárd forint, az e-matrica után pedig 8,9 milliárd forint bevétele származott.

A pótdíjak összege 7,5 milliárd forint volt, kicsivel több mint 2019-ben. Ez az összeg is az államkasszát (ITM) gyarapítja. A cég azt írja a beszámolójában, hogy évről évre egyre hatékonyabban hajtják be a pótdíjakat és több levelet is küldenek ki. Négy külföldi és több belföldi követelésbehajtó partnerrel működnek együtt.