Örömmel értesültünk arról, hogy a Miniszterelnök Úr csatlakozott az idősek azon régóta vívott „harcához”, melyet a múltbeli és jelenlegi társadalmi hasznosságuk elismeréséért folytatunk, és ezt plusz egy havi juttatással kívánja a költségvetés honorálni - kezdi nyílt levelét az Országos Nyugdíjas Parlament.

Arra reagáltak, hogy Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, hogy februárban akár a teljes 13. havi nyugdíjat kifizetik az időseknek. Mint ismert, a tavaly visszahozott nyugdíjasoknak járó juttatás elvileg felmenő rendszerben négy év alatt jutna el a teljes havi nyugdíjösszegéig, addig minden évben 25-25 százalékkal többet fizetnének ki belőle. Az eredeti tervek szerint 2022-ben már két hét kerülne kiutalásra.

"Meglátásunk szerint, ez logikusan illeszkedik abba a sorba, amelynek keretében az aktív korúak szja-visszatérítésében, a pályakezdők adókedvezményében, a beígért soron kívüli béremelésekben fognak realizálódni. Mi ugyancsak azt az elvet valljuk, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk kortársainkkal, tehát az anyagi előnyök – ha erre lehetőség kínálkozik - mindegyik korosztálynak egyaránt járnak" - teszik hozzá, majd figyelmeztetik a miniszterelnököt, hogy nem feltétlenül tartják ezt jó megoldásnak most.

"Ugyanakkor – felelős állampolgárokként – szükségesnek látjuk tudatosítani, hogy most nem az ország pénzét költik ránk! A felvett óriási hitelből indul az adakozás, ami veszélyes! Láttuk már – nem is olyan régen -, hogy hasonló helyzetből milyen válságok keletkeztek, és hogy emiatt is a „nyugdíjas lett a bűnbak!” Ne legyünk okozói egy felelőtlen eladósodásnak!" - írja levelében a két elnök, Karácsony Mihály és Némethné Jankovics Györgyi.

Arra utalnak, hogy a múlt héten az Államadósságkezelő Központ alacsony kamattal 10 és 30 év futamidejű, 4,25 milliárd dollár értékű dollárkötvényt, valamint 7 év lejáratú, 1 milliárd euró értékű eurókötvényt bocsátott ki. Az eredeti érvelés szerint azért, mert várhatóan az ősszel nem sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal a magyar helyreállítási tervekről, így az uniós vissza nem térítendő támogatást előfinanszírozná ebből a hitelből az állam.

"Ha pedig mégsem a hitel, hanem az ország teljesítőképessége a forrása ezeknek a milliárdoknak (kár, hogy a költségvetés ezt nem látta előre), akkor éppen itt az ideje annak, hogy az egyszeri, százalékos alapú „osztogatás” helyett a rendszeres (nyugdíjszerű), alacsony nyugdíjak felzárkóztatására fordítsuk a rendelkezésre álló pénzt, a figyelmünket" - javasolja az Országos Nyugdíjas Parlament a miniszterelnöknek.

