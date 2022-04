Az ÖPOSZ friss adatai szerint a nyugdíjpénztárakban kezelt vagyon értéke 2021 végén 1675 milliárd forint volt, ami 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eredményeket. A nyugdíjpénztárakhoz 117 milliárd befizetés érkezett az elmúlt évben, ami a nyugdíjcélú megtakarítások esetében több mint 4,6 százalékos növekedést jelentett 2020-hoz képest. A taglétszám szektor szinten nem mutatott jelentős változást, a teljes nyugdíjpénztári létszám 1 millió 74 ezer fő volt 2021 végén. Emellett pedig az is megfigyelhető volt, hogy az elmúlt 10 év alatt megduplázódtak az összesített tagi megtakarítások, valamint az éven belüli tagi befizetések összege is közel duplájára emelkedett.

A nyugdíj és egészségpénztári megtakarítások segítségével akár közép-, akár hosszú távú célokat is megvalósíthatunk, ehhez viszont érdemes minél előbb megtenni az első lépéseket, akár kis összegű, néhány ezer forintos havi befizetésekkel – jegyezte meg a 2021-es eredményeket értékelve Nagy Csaba, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke.

Az egészségpénztáraknál a teljes kezelt vagyon 4,5 százalékkal 63,75 milliárd forintra nőtt. Tavaly is csaknem 12,5 százalékos bővülésről számoltak be az egészség- és önsegélyező pénztárak az előző évhez képest, az egészségpénztárakhoz 49,4 milliárd forintot fizettek be a tagok 2021-ben. Az egészségpénztári tagok tábora elérte a 947 ezer főt. Az új belépők száma 27 ezer főre nőtt. Egyre többen veszik igénybe az egészségpénztári szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket is. Pozitív változás 2020-hoz képest a szolgáltatások között a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, melynek kiadási összértéke 30,4 százalékkal, a szolgáltatás esetszáma pedig 29,1 százalékkal növekedett szektor szinten.

Egyre nagyobb szerephez jutnak a felelős munkáltatók

Az egyéni befizetések gyarapodása mellett a munkáltatók is a korábbinál nagyobb összeggel támogatták a dolgozói öngondoskodást. A munkaadók tavaly 34,8 milliárd forintot fizettek be a nyugdíjpénztárakba és 8,2 milliárdot az egészségpénztárakba munkavállalóik javára. Egyre több munkaadó ismerte fel a járványhelyzet alatt, hogy mekkora szerepe van a pénzügyi kiszámíthatóságnak, a stabilitás erősítésének, az egészség megőrzését szolgáló lehetőségek kibővítésének a munkaerő megtartásában, megbecsülésében – mondja Nagy Csaba.

Tavaly az egészség- és önsegélyezőpénztári, munkáltatói befizetések 16,99 százalékkal növekedtek, a munkavállalók nyugdíjcélú megtakarításait pedig 5,45 százalékkal nagyobb mértékben gyarapították.