A legkeresettebb e-kereskedelmi termékek szinte minden kategóriájában a hivatalos fogyasztói árindex alatti árváltozás zajlott le a tavaly júliushoz képest. (Az infláció magas szintjében fontos szerepet játszó élelmiszerek kevésbé jelennek meg az online kiskereskedelemben.)

A sporteszközöknél tapasztalt 14 százalékos átlagos éves drágulás gyakorlatilag megegyezik a KSH által júliusra kimutatott 13,7 százalékos inflációval. A legkeresettebb háztartási gépek átlagos drágulása 11,1 százalékos volt, ami szinte megegyezik a népszerű barkácsgépek 11 százalékos áremelkedésével. A napi fogyasztási cikkeknél 10,2 százalékos, míg a műszaki és számítástechnikai eszközök körében mindössze 1,1 százalékos volt az árak átlagos növekedése.

Egyes termékek esetében árcsökkenés is volt: a legnépszerűbb fejhallgató készülékek 3 százalékkal, az okosórák 4 százalékkal, a televíziók 5 százalékkal, a mobiltelefonok 8 százalékkal kerültek most kevesebbe, mint egy évvel ezelőtt. A webkameráknál is 8 százalékos áresést mértek, ezeknél a covid-időszakban sokáig hiány volt, ami akkor komoly áremelkedést generált.

Csak a forint gyengülése miatt a kereskedőknek egy adott, importált árucikkért mintegy 15 százalékkal többet kell forintban fizetnie most, mint egy éve, miközben a beszerzési árak euróban is növekedtek. Mindez azonban a javarészt importból származó műszaki és háztartási cikkek jelentős részénél jelenleg csak részben jelenik meg, mivel a kereskedők az online piactereken tapasztalható éles árverseny miatt sok esetben inkább az árrést csökkentették, részben arra is számítva, hogy az árfolyam ilyen mértékű kilengése csak időleges lesz – állapította meg Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője. Az euró árfolyama azonban a jelek szerint hosszabb távon sem tér vissza a korábbi szintekre, így az új beszerzési árakhoz való igazodás miatt az érintett termékek széles köre valószínűleg már az ősz kezdetétől tovább drágul majd.

Csak óvatos leárazások várhatók karácsonyig

A kisebb mozgástér miatt az online áruházak várhatóan kevesebb és kisebb mértékű leárazásokkal élnek majd, mint a korábbi években.

Így az utóbbi években egyre népszerűbbé vált Black Friday, valamint a karácsonyt megelőző hetek időszakaiban is a korábbinál szolidabb akciózásra lehet majd számítani a kereskedők részéről.