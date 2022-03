Az építőipar termelési adatait nézve úgy tűnik, kijött az ágazat a Covid utáni sokkhatásból, sőt mind a társas vállalkozások száma, mind a termelés volumene sokat emelkedett 2021 második felében.

Tavaly év végén 63 ezer társas vállalkozás működött az építőiparban, ami 8 ezerrel több, mint a koronavírus járvány első hulláma alatt volt, a termelési adatok pedig 40 százalékkal vannak magasabban a 2020-as mélyponthoz képest - derül ki az Opten adataiból.

A szektorban ugyanakkor több jel utal arra, hogy bár növekedési potenciál még van a területen, a növekedés mértéke már nem lesz ilyen erőteljes 2022 során. Talán a legfontosabb ezek közül az építőipar szerződésállománya, ami 13 százalékkal alacsonyabb szinten volt 2021 végén, mint egy évvel korábban. Ez természetesen a középtávú kilátások tekintetében komoly figyelmeztető jel.

A társas vállalkozások számának alakulása is meglepő fordulatot vett 2022 januárjában, a 2021-es meredek emelkedés után az újonnan bejegyzett cégek száma ugyanis több éves mélypontra zuhant.

Idén januárban mindösszesen 443 cégalapítást tettek az építőiparban, amihez hasonlóan alacsony érték utoljára 2020 tavaszán, a koronavírus első hulláma alatt volt. Mindezek mellett a cégtörlések száma a korábbi évek adataihoz képest kiemelkedően magas értéket hozott januárban. Az év első hónapjában 432 építőipari társas vállalkozás szűnt meg, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke. A megszűnések száma ugyanakkor kevésbé meglepő, mint a cégalapítások számának visszaesése, az év első hónapjában ugyanis jellemzően amúgy is magas cégtörlési értékekkel lehet találkozni.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) januárra vonatkozó értéke átlagosan 15 százalék körül mozgott az építőiparban.

Kép: Opten

Az előző években tapasztaltakhoz képest alacsony cégalapítási és magas cégtörlési számok ellenére még mindig több az új társas vállalkozás, mint a megszűnő. Így, ha kevéssel is, de tovább növekedett az ágazatban működő cégek száma január folyamán, valamint várhatóan a cégek száma 2022 során is tovább fog emelkedni. Különösen igaz ez, ha a társas vállalkozások mellett az egyéni vállalkozók számát is vizsgáljuk.

2022 januárjában 1231 építőipari egyéni vállalkozó lépett a piacra, ami nemcsak, hogy közel háromszorosa az új társas vállalkozások számának, de mintegy 10 százalékkal magasabb a – rendkívül magas bázisnak számító – 2021-es új egyéni vállalkozói adatok havi átlagánál is.

A társas vállalkozásoknál közzétett megszüntetésre irányuló eljárásoknál is megfigyelhetők az ágazat problémái. Januárban 125 végelszámolási eljárás került közzétéve, ami magas értéknek számít, de a szezonalitási hatást is figyelembe véve még normálisnak is mondható. Az induló kényszertörlési eljárások száma 455 volt januárban, ami közel kétszerese a koronavírus előtt regisztrált értékeknek, de ez talán még betudható az eljárástípus korábbi szünetelésének.

Egészségtelenül sok az egyéni vállalkozó Jelenleg mintegy 80 ezer egyéni vállalkozó működik az építőiparban, és a számuk jóval gyorsabban emelkedik a társas vállalkozásokénál. A magas egyéni vállalkozási és úgy általában a magas mikrovállalkozási szám azonban nem jelent feltétlen jót az építőiparnak, mert az ágazat strukturális problémáit tovább mélyítheti. A vállalkozások likviditása, a munkaerőhiány és a fekete/szürke gazdaság mind-mind olyan területek, amelyek az építőipart hátráltatják, és a mikrovállalkozások ezeket a problémákat egyes esetekben csak mélyítik. Természetesen az ágazatnak nagy szüksége van a mikrovállalkozásokra is, de a közepes és nagyobb vállalatok magasabb aránya stabilabb szerkezetet biztosíthatna, hiszen ezek a vállalkozások jellemzően tőkeerősebbek, és a munkaerő képzésében is hatékonyabbak tudnak lenni.

Felszámolási eljárásból viszont 10-et tettek közzé januárban, ami mintegy 20 százalékkal magasabb, mint a koronavírus előtti években. Ez még önmagában nem lenne probléma, de ez az érték sajnos tartósan magasan ragadt. Mivel a felszámolási eljárás legtöbb esetben kifizetetlen számlákkal hátrahagyott cégeket és potenciális lánctartozásokat jelent, így ez semmiképp nem jó hír az ágazat szereplői számára.