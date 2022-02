Az elmúlt három évre visszatekintve látványosan körvonalazódik az a gyakorlat, hogy az év elején tömegesen indítanak végelszámolást a társas vállalkozások tulajdonosai az előző naptári év zárását követően. Ez természetes is, egyrészt azért, mert decemberben az ünnepek környékén kevéssé az adminisztráció és a cégeik megszüntetése foglalkoztatja a vállalkozókat, így sok végelszámolás tolódik át januárra - írja az Opten közleményében.

Másrészt a naptári év zárása adminisztrációs szempontból ideális időpont a vállalkozási tevékenység befejezésére, ha egy vállalkozó erre már elszánta magát. Így a kiugró januári értékeknek van természetes oka, ugyanakkor érdekes módon ez a gyakorlat csak az elmúlt években vált általánossá.

2020-ban és 2021-ben is 2000 felett volt a januárban induló végelszámolások száma, ahhoz képest a mostani 1762-es végelszámolási érték még alacsonynak is mondható. Ez a fajta szezonalitás 2020 előtt egyáltalán nem volt jellemző. Az elmúlt öt évet nézve a most januári végelszámolási érték a 3. legmagasabb havi adat volt, de hosszabb időtávra visszanézve nem számít kirívónak. 2010-2012 között a 2-3 ezres havi végelszámolási értékek átlagosnak számítottak, azóta sokat csökkent az így megszűnő cégek száma.

Mi is az a végelszámolás?

A megszüntetésre irányuló eljárások közül a végelszámolás számít gazdasági szempontból a legrendezettebb megszűnés-típusnak. A felszámolásokkal és a kényszertörlési eljárásokkal ellentétben végelszámoláskor a vállalkozó saját kezdeményezésre, kereskedelmi és adminisztratív szempontból is rendezett körülmények között szünteti meg a vállalkozását. Jellemzően, éves átlagban a megszüntetésre irányuló eljárásoknak csupán 25 százaléka végelszámolás, így e tekintetben még van hova fejlődnie a hazai cégvilágnak - jegyzik meg a közleményben.

Decemberben összesen 2600 cégtörlést tettek közzé, ami már megközelíti a 2019-es átlagos havi törlési adatokat, de még mindig alacsonyabb, mint a Covid-járvány előtti időszakban regisztrált értékek. Ez azért érdekes, mert a Covid alatt szüneteltetett kényszertörlési eljárások újraindulása egyelőre nem okozott komolyabb cégtörlési hullámot, így vélhetően egyelőre bent maradt a cégbázisban néhány tízezer, adminisztrációs kötelezettségeit sem teljesítő, elhagyott cég.

Januárban a cégalapítási kedv kissé visszaesett



A januári cégalapítási számok is viszonylag rendhagyónak számítanak. Mindösszesen 2054 cégalapítás került közzétételre az év első hónapjában, amely alacsony értéknek számít. 2021-ben minden egyes hónapban magasabb volt a havi cégalapítási érték, és ez a magas cégtörlési aránnyal együtt azt jelenti, hogy januárban csökkent a hazai cégek száma, amire már nagyon régóta nem volt példa.

Vélhetően 2022 első felében végig megmarad a társas vállalkozások számának lassú csökkenése, ugyanis az egyéb induló, megszüntetésre irányuló eljárások száma is magas szinten áll. Januárban 585 vállalkozás ellen indult felszámolási eljárás és 2542 vállalkozás ellen indult kényszertörlési eljárás, amelyek kifutása a következő hónapokban várható. Jelenleg mintegy 529 ezer társas vállalkozás működik a gazdaságban, 2022 első felében várható ennek enyhe csökkenése, de utána visszatérhet a Covid előtti trend, amely emelkedő cégszámmal fog együtt járni - írja az Opten.

Opten cégfluktuációs index (CFI, 2022. január)

(Megye, Cégalapítás, Megszüntetés, Új felszámolás, CFI)

Kép: Opten

Az Opten cégfluktuációs indexének, a CFI-nek (amely az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) a januári értéke átlagosan 11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az index Fejér, Tolna és Hajdú-Bihar megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye produkálta.