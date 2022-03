A cég 50 százalékos tulajdonosa lett a taszári repülőtér megvételére és hasznosítására kijelölt SGF Silu Global Fund Zrt.-nek – közölte a vállalat.

Az Optimum Solar Zrt. aktívan keresi és vizsgálja azon lehetőségeket, ahol megújuló energetikai fejlesztési- és/vagy befektetési lehetőségek révén projekteket tud indítani. A cég szakértői szerint Taszár és a légibázis tökéletesen megfelel a naperőmű-fejlesztési követelményeknek: van szabad földterület, rendelkezik hálózatcsatlakozási lehetőséggel, valamint a megvalósítható naperőmű-kapacitás is nagy volument jelenthet.

Nemzetközi fejlesztések igazolják, hogy a repülésbiztonságot nem veszélyeztetik a megfelelően tervezett és megépített naperőművek.

Az Optimum Solar úgy látja, hogy a kormány által megfogalmazott cél, miszerint a taszári reptér „Magyarország Közép-Európa teherszállítási, logisztikai és elosztó központjává váljon” tökéletesen segíti a 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott ambiciózus megújuló fejlesztési terveket is.

Az Optimum Solar szerint az EU-n belül, habár kiváló adottságai vannak a rendelkezésre álló tetőfelületek és a technikai potenciál tekintetében, Magyarország mindössze a 9. helyen áll, egyelőre 0 százalékot alig meghaladó az ilyen jellegű kihasználtság.

Egy műholdas adatok alapján készített nemzetközi felmérés szerint országosan mintegy 191 millió négyzetméter tetőfelület az elvi felső határ a napenergia potenciál kihasználására, amely a lakossági, az ipari és a kereskedelmi tetőket is magában foglalja. Ez például azt is jelenti, hogy a logisztikai és ipari parkokban működő vállalatok az ESG-szempontoknak is megfelelő zöldáramot tudnak hasznosítani, mindemellett ez a zöldáram nem kis részben járul hozzá a vállalatok energiaszámláinak csökkentéséhez is.

A cég felhívja a figyelmet arra, hogy a logisztikai és ipari parkokban a napelemek által megtermelt áram mennyisége elvekben többszöröse a saját ellátáshoz szükséges energiamennyiségnek, ezért mindenképpen megoldandó technológiai feladat egyrészt ennek elosztása, másrészt ezzel együtt a villamosenergia-rendszer egyensúlyban tartása is.

Előbbire az energiaközösségek létrehozása, utóbbira pedig az energiatárolás, mint új, de már bevált technológia rendszerbe integrálása az egyedüli megoldás.

Ugyancsak a fejlesztési elképzelések között van a zöldhidrogén előállítása is: a megújuló energia által termelt áramból elektrolízissel előállított hidrogént a közlekedésben, a műtrágyagyártásban és a földgázimport kiváltásában is fel lehet használni. A naperőművek pillanatnyi többlet-termelése által kialakuló felesleges áramból gyártható zöldhidrogén stratégiai tervbe illesztése növeli a villamosenergia-hálózat rugalmasságát is.

Az Optimum Solar a taszári reptér melletti hatalmas zöldterületek megújuló energetikai hasznosításának keretében a napelem mellett geotermikus és agrofotovoltaikus energetikai fejlesztéseket is tervez.