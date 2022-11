A hatósági ár hatásai.

A stratégiai készletek visszapótlása.

A Barátság kőolajvezetéket ért incidens.

Karbantartási munkálatok a Dunai Finomítóban.

Mol Nyrt . november 17-én délután körlevélben értesítette több száz partnerét, hogy számukra a továbbiakban nem tud üzemanyagot biztosítani. Az intézkedés indokait négy pontban foglalta össze az olajvállalat:

"Tudomásul vesszük, és megértjük, hogy ezek objektív okok, és az előre nehezen kiszámítható hatások közé tartoznak. Ettől függetlenül az intézkedés 258 magyar, többnyire családi kisvállalkozás érint, és mintegy 400 benzinkutat, Magyarország benzinkútjainak 20 százalékát hozza kilátástalan helyzetbe" - írja Orbán Viktornak címzett nyílt levelében a Független Benzinkutak Szövetsége(FBSZ) elnöksége.

"Tudjuk, és megértjük, hogy a kormánynak nincs hatásköre egy magánvállalat intézkedésére, azonban az ország ellátásának biztosítása, magyar családi vállalkozások, és az alkalmazottak családjainak megélhetése nem válhat egy magánvállalat érdekei játékszerévé, magyar családok ezreinek megélhetését veszi el egy hatalmas nyereséget elérő részvénytársaság, törvényi ellátási kötelezettségét semmibe véve."

Veszik a hatósági áras benzint, mint a cukrot

A Mol szerint 194 viszonteladót érint a változás, ők működtetik a belföldi töltőállomások 10 százalékát, szeptemberben a Moltól a viszonteladói piac teljes üzemanyagigényének 2,5 százalékát vásárolták meg. Átmeneti intézkedés az üzemanyag-kiszolgálás korlátozása, és olyan kutakat, kiskereskedőket érint csak, amelyeknek a Mol nem tartozik kiszolgálási kötelezettséggel - közölte a Mol pénteken az MTI-vel. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy az ország minden részén fennmaradjon az ellátás - indokolta a Mol a korlátozást, amelyet elsősorban a hatásági ár miatt megugrott kereslettel magyaráz.A Mol szerint 194 viszonteladót érint a változás, ők működtetik a belföldi töltőállomások 10 százalékát, szeptemberben a Moltól a viszonteladói piac teljes üzemanyagigényének 2,5 százalékát vásárolták meg.

Jogszabály-módosítást kérnek



Az FBSZ szerint ebben a helyzetben azonban súlyos gondot okoz az a veszélyhelyzeti jogszabály, amely az üzemanyag-ellátásból kimaradó benzinkutakat üzemszünet hirdetésére, azaz bezárásra kényszeríti. Ezért a kisbenzinkutasok kérik, illetve javasolják ezen rendelkezés kormányzati felfüggesztését, "hiszen az ország ellátásának biztonságát nagymértékben javítaná, hogy az egyik üzemanyagtípusból kifogyó benzinkút legalább a másik fajtákat tovább kiadhatná".

Javasolják továbbá a stratégiai tartalékok felszabadítását, amennyiben a Mol üzemanyag-ellátása folyamatosan akadozik.

Vannak kutasok, akik még nem kapták meg a harmadik negyedéves támogatást

Továbbá kérik a miniszterelnöktől, hogy a korábban hozott segítő intézkedések végrehajtását gyorsítsa fel, illetve hatályukat a IV. negyedévre hosszabbítsa meg, mert a III. negyedévre vonatkozó kifizetések jelentős része máig nem történt meg, a IV. negyedévre pedig csak ígéretek hangzottak el - áll a levélben.

Az FBSZ elnöksége Hernádi Zsolttól, a Mol elnökétől azt kéri, hogy "azonnal bírálja felül ezt a teljes mértékben elfogadhatatlan intézkedést, hiszen Önök felelősek az ellátásért, az Önök felelőssége a karbantartás időben történő elvégzése is, a stratégiai készletek visszatöltése is, és ebből következően az Önök felelőssége az is, amibe a vidéki lakosságot és vállalkozásokat kényszerítik, ha nem teljesítik, amit vállaltak" - áll a Mol vezetőjének címzett nyílt levélben.

A Mol álláspontja szerint csak szerződéskötési kötelezettsége van a független kutakkal szemben, az "ellátási kötelezettségüket tagadják, azonban szeretnénk emlékeztetni, hogy a szerződés fogalma mást jelent, mint ahogy ahhoz sem férhet kétség, milyen szándék vezette a jogalkotókat" - írjék a levélben.