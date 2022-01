A Biden-kormányzat és európai kollégái több héten át szorosan együttműködtek a csomag részleteinek meghatározásában, amely most már közel áll a véglegesítéshez - mondták az emberek. Az intézkedések túlmutatnak a Krím 2014-es orosz annektálása után Moszkvára kirótt büntetéseken.

Bár a szövetségesek között széles körű egyetértés van abban, hogy a szankciókat invázió esetén léptetnék életbe, egyelőre nincs közös megállapodás más lehetséges eseményekről, orosz agresszív vagy destabilizáló cselekmények következményeiről, amelyek nem érnek fel az orosz erők további ukrajnai behatolásával, de mégis élesíthetik a büntetőintézkedéseket. A Kreml támogatja a kelet-ukrajnai szeparatistákat, és az Egyesült Államok és mások figyelmeztették Oroszországot, hogy egy ilyen műveletet is büntetnének.

A pénzügyi szankciók értelmében a legnagyobb orosz bankok közül néhánynak megtiltanák, hogy bizonyos bankközi műveleteket amerikai dollárban végezzenek, például elszámolásokat végezzenek. Joe Biden kabinetje erről már tájékoztatta a Wall Streetet is - írja a Bloomberg.

A további pénzügyi korlátozások a bankok és az államhoz kötődő szervezetek egy kiválasztott csoportját vagyonbefagyasztással, valamint a tranzakciókra, a hitelfelvételre és a tőkepiacokhoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozásokkal akadályoznák. A belföldi bankokat, amelyeket a múltban a szankciók kijátszására használtak, valószínűleg szintén érinteni fogják az új büntetőintézkedések. Az Egyesült Államok és európai szövetségesei igyekeztek úgy összpontosítani a csomagot, hogy minimalizálják a nem szándékolt negatív következményeket és a saját gazdaságaikra és vállalataikra gyakorolt esetleges járulékos károkat.

A pénzügyi intézkedések tartalmazhatnak néhány kikötést. Németország és más nagy nyugat-európai országok például mentességet kértek az energiaszektor számára az esetleges elszámolási tilalom alól, védelmet egyes meglévő szerződések számára, valamint türelmi időket is beépítenének bizonyos területeknél a korlátozások bevezetésére.

Az Egyesült Államok és szövetségesei más nemzetekkel együtt azon is dolgoznak, hogy diverzifikálják az európai gázellátást, hogy elkerüljék az ellátási sokkokat, ha Oroszország bármilyen szankciót azzal torolna meg, hogy leállítja az Európába irányuló gázáramlást - közölte Joe Biden elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken egy nyilatkozatban.

Oroszország kizárása a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből még mindig napirenden van a tisztviselők szerint, de elismerik, hogy ez rendkívül problematikus lépés lenne, mivel a nyugati gazdaságokban is pusztítást okozna, és számos európai kormány jelezte, hogy számukra ez nem jöhet szóba.

Olyan intézkedéseket is kidolgoztak, amelyek az orosz oligarchákat és szervezeteket - köztük állami tulajdonú vállalatokat - célozzák meg utazási és kereskedelmi tilalmak és vagyonbefagyasztás kombinációjával. E listák kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Korábbi hírek szerint még Putyin állítólagos szeretőjét is büntethetik.

A szankciók mellett az Egyesült Államok és az EU egy sor kereskedelmi és kereskedelemmel kapcsolatos korlátozást fog bevezetni: ezek közé tartozhatnak az exportellenőrzések és -tilalmak a technológiai és érzékeny iparágakban, például a félvezetők, a repülőgépipar, a védelmi ipar, a kiberfelügyeleti technológiák, a luxuscikkek és az olajiparban használt berendezések területén. Korlátozásokat bevezethetnek be a polgári és katonai célokra egyaránt használt árukra is, például a kvantumszámítástechnikában.

Kizárhatják Moszkvát egyes fémek kereskedelméből. Például az acél és a vas, valamint a vegyi anyagok behozatalát is leállíthatják. Bármilyen közös transzatlanti csomagon túlmenően elvárás, hogy Németország egy esetleges invázió esetén megakadályozza az Északi Áramlat-2 gázvezeték üzembe helyezését.

Oroszország tagadja, hogy invázióra készülne, valamint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint sem valószínű egy támadás. Ugyanakkor nyugati hírszerzések szerint Moszkva intenzíven készít elő egy katonai művelet, amely a műholdfelvételeken is látszik már.