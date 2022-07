Az OTP Bank sikeresen zárta le az Alpha Bank Albánia megvásárlását. Az Alpha Bank Albánia megvásárlásával a mérlegfőösszeg szerint ötödik, ügyfélhitel-állomány alapján pedig a harmadik legnagyobb helyi piaci szereplővé válik az OTP Bank az országban - közölte a cég.

A két albán leánybank - az OTP Bank Albánia és az Alpha Bank Albánia - most induló integrációs folyamata a tervek szerint 2023-ig tart. Az Alpha Bank Albánia ügyfeleinek nincs semmilyen teendőjük a tulajdonosváltással kapcsolatban.

A két leánybank tervezett integrációjának eredményeként az OTP Csoport piaci részesedése Albániában mérlegfőösszegben várhatóan eléri a 11 százalékot, az ügyfélhitel-állomány pedig másfélszeresére nő. Ez utóbbi alapján a bankcsoport albániai operációja 16,3 százalékos részesedéssel bír majd a jövőben.



„Az Alpha Bank Albánia jól működő, jól menedzselt bankként az OTP Csoport igen értékes tagjává vált a mai nappal. Ez az újabb akvizíció megerősít minket abban, hogy jó döntést hoztunk, amikor négy évvel ezelőtt az albán piacra léptünk. Azóta bankunk, az OTP Albánia az elmúlt három évben teljesítette stratégiai céljait, 2021-ben viszonylag kis piacrésze ellenére Albánia legjövedelmezőbb és legköltséghatékonyabb bankjává vált. Most pedig az Alpha Bank megvásárlásával nemcsak tovább erősítjük hosszú távú és komoly elkötelezettségünket az albán bankpiac iránt, de azt is jelezzük, hogy az OTP Csoport szilárd alapokkal rendelkező, tőkeerős, kiemelkedő likviditású bankcsoport, a menedzsment pedig elkötelezett a regionális jelenlét erősítése mellett." – mondta el Wolf László, az OTP Bank magyarországi vezérigazgató-helyettese, hozzátéve, hogy ez az esemény fontos mérföldkő az albán bankcsoport fejlődésében.



A jogi egyesülésig (várhatóan 2022 végéig) a két bank különálló intézményként működik, az OTP Bank Albánia és az Alpha Bank Albánia teljes integrációját célzó folyamat a tervek szerint 2023-ig tart majd. Az Alpha Bank Albánia ideiglenesen továbbra is az „Alpha Bank Albania” nevet fogja használni, de mostantól már nem nem része az Alpha Bank Csoportnak, és azzal semmilyen módon nem áll kapcsolatban.