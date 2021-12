Több OTP-ügyfél is azt tapasztalhatta, hogy akár hónapokkal ezelőtti bevásárlásokat vont le most decemberben a bank. A Telex egyik olvasója decemberben vette észre, hogy egyszer csak levontak 41 ezer forintot a számlájáról, amiről a bank call centerét megkeresve is tájékoztatták: nem egyedi esetről van szó, hanem egy rendszer hibáról van szó.

Kiderült, hogy egy augusztusi Tesco-s vásárlásának összegét akkor valamiért nem vonták le a számlájáról, csak négy hónappal később, decemberben. Nyáron volt elegendő egyenlege, a boltban sem támadt problémája, fel se tűnt neki, hogy nem vonták le akkor a pénzt. Az ügyfél nem kifogásolta, hogy levonták a pénzt, de azt igen, hogy épp a karácsonyi bevásárlások idején történt ez, és nem kapott előzetes jelzést.

A decemberi levonás után egyébként kapott egy sms-t az OTP-től, melyben technikai hibára hivatkoztak, és elnézést kértek tőle - írja a portál, amely megkereste a bankot is, ahol elismerték a hibát, de jelezték, hogy minden levonás csak egyszeri.

„Technikai hiba miatt egyes korábbi tranzakciókat csak később számolta el az egyik rendszerünk. Az érintett ügyfeleket tájékoztattuk a hibáról és elnézést kértünk érte" – válaszolták a portál megkeresésére.