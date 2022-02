Az OTP Bank által megrendelt felmérés szerint a 18 éven felüli magyar lakosság 81 százaléka rendelkezik elektronikus fizetésre alkalmas bankkártyával. A megkérdezettek csaknem fele napi szinten használja is ezt a fizetési módot, 24 százalékuk hetente többször, 19 százalékuk havonta párszor. A kártyahasználók közel kétharmada a vásárlás összegétől függetlenül, ahol csak teheti, a plasztikkártyájával vagy mobillal fizet. Csaknem húsz százalék azoknak az aránya, akik a kis- és közepes tételeket egyenlíti ki kártyával. Természetesen a járványhelyzet elősegítette a kártyahasználatot, a megkérdezettek 26 százaléka többet használja ezt a fizetési módot 2020 óta.

A bankkártyabirtokosok között azonban még mindig vannak, akik nem, vagy nem minden helyzetben használják szívesen plasztikjukat. Nekik elsősorban a biztonsággal kapcsolatban vannak aggályaik. A megkérdezettek között csupán 6 százalék azoknak az aránya, akik a mindennapokban még mindig nem érzik kellőképpen biztonságosnak a bankkártyás fizetést. Öt százalékuk személyes adataikat féltik, míg 4 százalékuk attól tart, hogy épp a kártya segítségével lopják el a pénzüket.

Ezek a legfontosabb teendők

„A PIN kódot semelyik bankkártya birtokosnak nem kell bemutatni, sőt, másképpen megközelítve nagyon is meg kell őrizni. Ugyanakkor ezen felül is vannak még olyan biztonsági beállítások, amelyekkel növelhetjük a számlánkon lévő pénz biztonságát. Könnyen, az új OTP InternetBank vagy MobilBank segítségével beállítható a fizetési limit, amelyet elérve nem használható a bankkártya, ez leginkább akkor jelent plusz biztonságot, ha idegen kézbe kerül a kártyánk és nincs lehetőségünk gyorsan letiltani. Területi korlátozás is beállítható, meghatározhatjuk, mely országokban működjön a plasztik. Ha ellopták a kártyát, természetesen le is tilthatjuk az online szolgáltatások segítségével is. A kétlépcsős ügyfélazonosítás beállításával tovább növelhetik ügyfeleink a biztonságukat, azért is érdemes beállítani, mert enélkül már nincs is lehetőségük az internetes vásárlásra” – nyilatkozta Takács Domokos, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője.

Ezekkel a beállításokkal nemcsak kivédhetőek a bankkártyákkal megkísérelt visszaélések, de egy esetleges jogosulatlan kártyahasználat esetén minimalizálható, csökkenthető az ügyfelek anyagi kára.