Felgyorsult az elmúlt évben a kártyás fizetés térhódítása Magyarországon, mivel 2021. január 1. óta jogszabály írja elő, hogy az online pénztárgépeket üzemeltető kereskedőknek és szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a vásárlók számára valamilyen elektronikus fizetési lehetőségét, mely a legtöbb esetben a bankkártyás fizetést jelenti. Az OTP Bank közel egy évvel a jogszabályváltozás hatályba lépése után felmérés keretében vizsgálta meg a bankkártyahasználattal kapcsolatos általános szokásokat, illetve azok változását.

A résztvevők válaszaiból kiderült, hogy ha egy kereskedő nem fogad el kártyát, abból akár anyagi hátránya is származhat: a válaszadók 53 százalékával fordult már elő, hogy kártyával fizetett volna egy vásárláskor, de nem volt rá lehetősége, így inkább nem is vett semmit. Emellett a felmérésben résztvevők közel fele (45 százalék) arról nyilatkozott, hogy kifejezetten bosszantja, ha valahol nem lehet kártyával fizetni. A jogszabályváltozás viszont egyértelműen kibővíthette azon helyek körét, ahol elfogadnak bankkártyát, amit a válaszadók 58 százaléka maga is tapasztalt.

A webáruházakban sem mindig működik a bankkártya

Az elektronikus fizetési lehetőségek iránti vásárlói igény növekedéséről számol be a Mastercard 2021-es Fizetési Élmény Riportja is. Online rendelés esetében a kérdőíves felmérésben résztvevők több mint harmada (37,5 százalék) választja legszívesebben az utánvétes vásárlást, a vizsgált hónapban mégis csaknem felük (47,5 százalék) fizetett utánvéttel valamilyen internetes vásárlásért, tehát a válaszadók körülbelül tíz százaléka találkozhatott olyan helyzettel, hogy szeretett volna, de nem tudott, előre fizetni. Ezalapján az e-kereskedők sem tudják teljes mértékben biztosítani a fogyasztók online fizetési igényeit. Holott a vásárlók 52 százaléka számára a fizetési lehetőségek is az öt legfontosabb szempont között szerepelnek, amikor arról döntenek, hogy melyik oldalon vásároljanak meg egy terméket.

„Természetesen a 2021-es jogszabályváltozás jelentős mértékben felgyorsította a kártyás fizetés térnyerését, de a kereskedőknek nemcsak a törvényi előírások miatt érdemes minél szélesebb körben biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét, hanem mert a kutatási eredmények alapján ez a fogyasztók egyértelmű elvárása is” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

A 30 millió forint feletti éves árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak az OTP a bankkártyák mellett egészségpénztári, cafeteria- és SZÉP kártyák elfogadására is alkalmas POS-terminál igénylését javasolja, míg az alacsonyabb forgalmú vállalkozások számára a SimpleBusiness mobilalkalmazás használatát. A kereskedők által letölthető telefonos alkalmazással többféle elektronikus fizetési lehetőség is felkínálható a vásárlók számára, mivel az applikáció a bankkártyás mellett lehetővé teszi az azonnali fizetés lehetőségét is.