Az OTP Bank által megrendelt, reprezentatív, nem csupán az OTP Bank ügyfeleit érintő felmérés szerint az ATM-használat mellett szóló legfőbb érv a gyorsaság (82 százalék), az egyszerűség (61 százalék), a kényelem (56 százalék), valamint a személyes kontaktus elkerülése (37 százalék). Ugyanezek a szempontok jelennek meg az ügyintézési csatornák használatára vonatkozó kérdésre adott válaszokban is.

Az ügyfelek 50 százaléka online, 8 százaléka telefonon, 5 százaléka ATM-eken keresztül tartja a kapcsolatot a bankjával. Ez összesítve jelentősen felülmúlja a személyes, bankfióki ügyintézést választók 37 százalékos arányát. A felmérésből az is kiderül, hogy az ATM-et használók fele szokott készpénzt elhelyezni a számláján, erre a célra 31 százalékuk az automatákat használja, és csak 18 százalékuk viszi be a pénzét a bankfióki pénztárba. Többnyire azok az ügyfelek, akik kipróbálták, megismerték ezt a lehetőséget, szívesen élnek vele. Ezt támasztják alá az OTP Bank saját adatai is, eszerint a befizetési forgalom évről-évre növekszik, az elmúlt két évben átlagosan 35 százalékkal bővült.

„Az okos ATM-ek azért könnyítik meg az ügyfelek életét, mert a nap 24 órájában, akkor is rendelkezésre állnak, amikor a fiókok bezárnak. Ezek a készpénzfelvételen túl, befizetésre is alkalmas automaták főként a vállalkozásoknak jelentenek segítséget, de ha valaki megfeledkezett egy éppen lejáró számla befizetéséről vagy a telefon-egyenlegének feltöltéséről, akkor ezt is pótolhatja, kényelmesen, akár az éjszaka közepén. A fióki tanácsadói folyamatokra, amelyek több időt igényelnek így nagyobb kapacitást tudnak fordítani a fióki munkatársak” – mondja Hideg Noémi az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment terület vezetője.

A kutatás eredménye szerint 100-ból 12 felnőtt korú ATM-használó már hetente, 63 pedig havonta veszi igénybe az így elérhető szolgáltatásokat (pl. készpénzfelvétel, készpénzbefizetés, egyenleglekérdezés, számlák befizetése stb.). A készpénzbefizetési funkció főleg az újdonságokra fogékonyabb és a munkaerőpiacon aktív, fiatalabb korosztályok tagjainak körében népszerű.