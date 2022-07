Úgy tűnik, egyre többen jönnek rá, mennyivel egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb mobilon keresztül intézni az ügyeket, ugyanis már a magyarok kétharmada használ valamilyen mobilfizetési megoldást vagy pénzügyi alkalmazást a telefonján. A reprezentatív felmérésben résztvevő megkérdezettek 39 százaléka használja a Simple by OTP-t fizetéshez, még a Google Pay-t 21 százalékuk, az Apple Payt pedig 12 százalék.

A felmérésből kiderült, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál jellemzőbb, hogy használja a mobilját fizetésre: az alapfokú végzettségűek 60 százaléka, míg a középfokú és felsőfokú végzettségűek 74 százaléka fizet rendszeresen a telefonjával. Az egyetemet vagy főiskolát végzettek inkább a Simple by OTP-t vagy az Apple Pay-t használják. Az IOS operációs rendszert használók az átlagnál lényegesen magasabb arányban – majdhogynem mindenki – fizetnek mobillal (96 százalék). A telefonnal történő fizetésre a városban élők közel háromnegyede nyitott, a községekben élőkre ez kevésbé jellemző.

Gyorsabb, egyszerűbb, biztonságosabb

„Az OTP Bank által megrendelt felmérés azt mutatta, hogy a felhasználók döntő többsége az egyszerű és gyors használat miatt preferálja a mobilfizetési megoldásokat vagy pénzügyi alkalmazásokat. Biztonságosnak tartják, megbíznak a banki applikációkban. Az OTP Bank-nál elérhető Apple Pay szolgáltatás keretében, pár egyszerű lépésben elvégezhető a kártya digitalizációja. Ezzel az innovációval rengeteg Apple telefonnal rendelkező ügyfelünk hétköznapjait könnyítjük meg, hiszen a mobilunk gyakorlatilag mindig a kezünk ügyében van. Egyre szűkülő körben, de van egy olyan csoport is, amely attól tart, hogy ellopják a személyes adatait, vagy bonyolultabbnak gondolják a mobilosfizetést, ezért választják a készpénzt vagy a kártyás vásárlást.”- nyilatkozta Farkas Tamás, az OTP Bank bankkártyakibocsátás terület menedzsere.

Talán nem meglepő, hogy a 18-39 éves korosztály körében a mobilfizetés igazán népszerű, míg a 60 év felettiek bonyolultnak, nehézkesnek érzik a megoldást, ezért meg sem próbálkoznak vele. Az életkori sajátosságok azt is befolyásolják, kik és mit vásárolnak mobilon vagy pénzügyi appokon keresztül. A 60 év felettiek jellemzően élelmiszerre, míg a 18-39 évesek ruházatra, sportfelszerelésekre, szórakozásra és vendéglátásra költenek ilyen módon. A mobillal fizetők általában élelmiszerre költenek a leggyakrabban – a válaszadók 58 százaléka mondta ezt. A túlköltekezés azonban egyik korosztályban sem jellemző, a válaszadók 81 százaléka önbevallása szerint nem költ többet amióta mobillal fizet.

A kutatásból az is kiderült, hogy az okosórák megjelenése egyelőre nem hozott jelentős változást a mobilfizetési szokásokban. Mindössze a válaszadók 5 százaléka fizet gyakrabban az órájával, mint a telefonjával, és csupán 4 százaléka szereti jobban az órás fizetést, mint a telefonos megoldást.

A készpénzről sem mondanak le

Hiába mutatják azt a felmérések, hogy egyre többen fizetnek bankkártyával, sőt telefonnal, okosórával az üzletekben, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint továbbra sem álltak le a magyarok a készpénz-felhalmozással. A háztartások készpénzállománya a most publikált adatok szerint 6915,3 milliárd forintra emelkedett március végére, csupán az első negyedév során több mint 450 milliárd forinttal emelkedett a lakosságnál lévő készpénz mennyisége.

Ez háztartásonként 110 ezer forintnál is nagyobb növekedést jelent, egy átlagos háztartásban pedig 1,7 millió forintot tartanak most már készpénzben. Hangsúlyozandó, hogy ez az átlag nagyon nagy szórásokból jött létre, nyilván vannak olyan háztartások, ahol néhány tízezer forintnál több készpénzt sosem halmoznak fel, és olyanok is, amelyekben több millió forint van forintban vagy valutában.