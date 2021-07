Az OTP Bank, Magyarország egyik meghatározó lakossági hitelintézete számára kiemelt jelentőségű, hogy online megoldásai a személyes bankfióki kiszolgáláshoz hasonló, széleskörű funkcionalitást és ügyfélélményt biztosítsanak. Ennek jegyében a bank megújította internet- és mobilbank szolgáltatásait. A lakossági OTPdirekt elektronikus szolgáltatást fokozatosan kiváltja az új Digitális Szolgáltatási Szerződés, mely keretében számtalan új funkció könnyíti meg a bankolást a hitelintézet ügyfelei számára.

A Mastercard éves, 1900 megkérdezett bevonásával készült felmérése rámutatott, hogy 2018 és 2020 között 29 százalékról 56 százalékra bővült a mobilbanki felhasználók aránya a bankkártya birtokosok között. Természetesen ennek alapfeltétele az okostelefon penetráció, amely ugyanebben az időszakban 83 százalékról 95 százalékra emelkedett.

Megújult az internetbank és a mobilbank

A folyamatosan bővülő ügyfélkör, és a digitális bankolás egyre gyakoribb használata új ügyféligényeket is hozott. Ezeket felismerve az OTP Bank teljesen megújította lakossági internetbanki szolgáltatását és mobilalkalmazását, amelyek a sikeres tesztidőszakot követően jelenleg már valamennyi, OTPdirekt internetbanki szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfél számára elérhetőek.

A regisztráció a digitális szolgáltatásra elindítható a korábbi alkalmazásokból, az OTP Bank honlapjáról, vagy az új mobilalkalmazás letöltésével az App Store, illetve Google Play felületeken keresztül. A letöltést követően az ügyfelek néhány egyszerű lépéssel létrehozhatják digitális felhasználói fiókjukat, amellyel megkötik a szerződést. Ezt követően már ki is próbálhatják az új internetbanki és mobilbanki funkciókat, amelyek közül a kiadásfigyelőnek köszönhetően könnyen és áttekinthetően követhetik pénzügyeik alakulását.

A rendszer automatikusan felismeri a tételeket és a különböző szempontok szerint - például számlák, rezsi, bevásárlás, közlekedés – a megfelelő költési kategóriába sorolja azokat, majd egy látványos diagramon meg is jeleníti azokat. Ez összevethető az elmúlt három hónap átlagos havi költéseiével is, valamint az is nyomon követhető vele, hogy az aktuális havi költés hol tart az átlagoshoz képest.

„Az OTP Bankban azon dolgozunk, hogy élen járjunk a minőségi, kényelmes és biztonságos digitális szolgáltatások biztosításában ügyfeleink számára” - mondta el a platformok kapcsán Kuhárszki András, az OTP Bank digitális fejlesztésekért felelős területének vezetője. „Amikor elkezdtük az internet- és mobilbanki szolgáltatásaink megújítását, nem egy egyszerű ráncfelvarrást terveztünk, hanem teljesen új alapokra helyeztük az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást. Ezt azért vállaltuk fel, hogy a digitális felületeinken is ugyanazt a teljeskörű szolgáltatást nyújtsuk ügyfeleinknek, amelyet a bankfiókjainkban már megszokhattak. Az innovatív funkciók, a felhasználóbarát felületek és a letisztult design segítik ügyfeleinket pénzügyeik kézbentartásában, tudatosabb kezelésében” – tette hozzá.

Még több funkció, egyszerűbb felhasználás

Nemcsak a külsőségeket érintette az átváltozás, az új internetbank és mobilbank számos eddig nem elérhető funkciót kínál már most is, de a tervezett fejlesztési folyamatnak köszönhetően mostantól rendszeresen jelennek meg a frissítések és az elérhető szolgáltatások.

A már említett kiadásfigyelő funkció mellett a pénzügyi kontroll érzetét tovább erősíti a megtakarítások kezelését támogató portfóliónézet funkció, amely egységes és koherens információt nyújt az alkalmazást használó ügyfeleknek az OTP Banknál tartott valamennyi megtakarításukról.

A mobilalkalmazás az SMS-ek alternatívájaként azonnali alkalmazás értesítéseket (úgynevezett push üzenetet) küld, amelyben értesíti az ügyfeleket a kártyás vásárlásokról és egyéb tranzakciókról. Egyszerűbb az internetbanki bejelentkezés a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval. A mobilbankban elérhető a QR-kódos csekkbefizetés is.

A felület alkalmas az internetes biztonsági kód beállítására és az online kártyás tranzakciók jóvágyására. Az azonnali, rendszeres és időzített átutalások mellett az ügyfeleknek adományozásra is lehetőségük van a bank által támogatott aktuális adományozási projektek javára. Az állampapír vásárlás innentől kezdve okostelefonon is könnyen elintézhető, és személyi kölcsönt is lehet igényelni az internetbankban.