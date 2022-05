Immár egy éve kötelező a kereskedőknek biztosítaniuk a vásárlók számára az elektronikus fizetés lehetőségét – ezt a kereskedelmi törvény egyik módosítása írja elő a számukra. Minden olyan kereskedőnek és szolgáltatónak kötelező a készpénzmentes vásárlás lehetőségét felajánlani, amelyik rendelkezik online pénztárgéppel. 2020 végén a becslések szerint még mintegy 60 ezer olyan kereskedelmi, vendéglátós és más szolgáltató egység volt, ahol nem fogadtak el más fizetési módot, csak a készpénzt.

A legkézenfekvőbb megoldás a készpénzmentességre a bankkártyás fizetés bevezetése volt, és az érintettek közül sokan így is tettek. A tavaly még kizárólag készpénzes egységek több mint kétharmada azóta már elfogadja a bankkártyát. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss pénzforgalmi adatai szerint tavaly az első kilenc hónap alatt 32,6 ezer fizikai kereskedőnél és csaknem 9 ezer internetes webáruházban vezették be a bankkártyák elfogadását. A bankkártyát is elfogadó fizikai és internetes kereskedők száma így 188,4 ezerre nőtt.

Lehet csökkenteni a költségeket

A kártyaelfogadás elleni érv a legtöbb kereskedőnél az volt, hogy ennek komoly költségei vannak a számára. Ma már viszont elég lehet egy okostelefon, a megfelelő alkalmazás és aktív internetkapcsolat is ahhoz, hogy megoldott legyen a fizetés ilyen formában is.

Az ilyen típusú alkalmazásokon keresztül bankkártya, illetve digitalizált kártya esetében az okoseszköz érintésével is kiegyenlíthetőek a tranzakciók. Egyedül a hagyományos chipes vagy mágnescsíkos kártyákkal vehető igénybe a mobilterminál, azonban az MNB statisztikái alapján ez mindössze a vásárlások kevesebb, mint két százalékát érinti.

Ezenfelül még a PIN-kód rögzítése merülhetne fel aggályként, de a PIN-kódot is kezeli az egyik legújabb ilyen fejlesztés, az OTP Mobil bankfüggetlen SoftPOS megoldása, melynek segítségével a nagyobb, 15 ezer forint fölötti tranzakciókat is egyszerűen ki tudják fizetni az ügyfelek akár egyetlen érintéssel is.

A SoftPOS funkció a SimpleBusiness applikációban érhető el a többi SimpleBusiness elektronikus fizetési megoldással együtt. Összesen így már ötféle elektronikus fizetési megoldás áll a kereskedők rendelkezésére, így azoknak a vásárlóknak sem kell hátat fordítaniuk, akik esetleg nem rendelkeznek érintéses fizetésre alkalmas bankkártyával.

A SoftPOS funkciót úgy tudja igénybe venni egy kereskedő, ha SimpleBusiness-re szerződik, ha pedig már van élő szerződése egy egyszerű szerződésmódosítással elérhetővé válik az új funkció. Az alkalmazás használata kedvező havidíjas konstrukcióban valósul meg, 2022. július 31-ig pedig forgalmijutalék-kedvezménnyel érhető el.

Az elektronikus fizetés költségeit még ennél is lejjebb lehet szorítani, ha a kereskedő a bankkártya helyett valamilyen azonnali átutalásra épülő fizetési módszert biztosít a vevőjének. Ebben az esetben a vásárló a saját bankszámlájáról egyenlíti ki a számlát átutalással. Mivel az azonnali fizetés 2020. márciusi bevezetése óta a 10 millió forint alatti átutalások azonnal – vagyis főszabály szerint 5 másodpercen belül – teljesülnek, így a kereskedő láthatja, valóban kifizette-e a vevő az árut. Az átutalás költségei pedig ilyenkor – ha vannak – a vásárlót terhelik.

Lassú, gyors, még gyorsabb

Az azonnali átutalás is lehet nehézkes, ha a vásárlónak az internetbankjában sok időt kell eltölteni azzal, hogy beírja a kereskedő számlaszámát, az átutalni kívánt összeget, mielőtt jóváhagyja a tranzakciót. Ez sok helyen nem okoz gondot, egy pedikűrösnél például van idő a kezelés végén arra, hogy a vendég így fizessen, hiszen óránként váltják egymást a páciensek. Egy boltban azonban, ahol sorban állnak a kasszánál a vásárlók, ennél gyorsabb megoldásra van szükség.

Ilyen megoldás a SimplePay Instant transzfer szolgáltatása is, amely a SimplePay fizetési rendszert használó internetes és a SimpleBusiness-t használó fizikai kereskedőknek is elérhető. Az Instant transzfernek köszönhetően kereskedők a bankkártya-elfogadás mellett az azonnali átutalásokat is automatikusan és villámgyorsan tudják kezelni.

További információk és árazással kapcsolatos tudnivalók: Vállalkozásoknak - Simple Business.

Az írás megjelenését az OTP Mobil támogatta.