Pakson megjelentek az amerikaiak, hogy kiváltsák az orosz fűtőanyagot

Nemcsak az orosz olajról és gázról leválást segíti a friss REPowerEU programmal az Európai Bizottság, hanem technikai támogatást ad arra is, hogy a paksi atomerőmű is be tudjon szerezni az oroszok helyett máshonnan is nukleáris fűtőanyagot – derült ki a Financial Times pénteki cikkéből.