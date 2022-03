A papírárak folyamatos emelkedését vetítik előre a hazai alapanyag gyártók, mivel a megnövekedett energiaköltségeket a forint gyengülése is felerősíti - derül ki a Keskeny Nyomda lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A vállalat beszámolója szerint beszállítóik megerősítették, hogy a kiadott árakat a megrendelés befogadását követően, akár annak leszállításáig többször is megemeljék. Az ebből a gyakorlatból fakadó árnövekedés terhét, illetve a forint gyengüléséből származó árkülönbözetet a vállalat nem képes egymaga viselni, így folyamatos árkorrekcióra kényszernek.

Emellett az alapanyag szállítási határidők növekedése és az elérhető papírkvóták szűkössége is közös teher. A Keskeny Nyomda szerint megrendelőinek sokkal tudatosabb, előrelátó tervezéssel kell leadni megrendeléseiket.

Egy hónapra leáll az Oláh Nyomda

Hasonló problémáról számol be az Oláh Nyomda is, amely most 30 napra leállítja üzemét, az áprilisi beszállítások elmaradása ezért hatással lesz a gyártásokra is - közölte a vállalat.

A társaság szerint a növekvő energiaárak mellett a bérköltség és a szakipari munkaerőhiány is terhet ró rájuk, de a forint gyengülésével is megküzdenek.

"Az alap és segédanyagok beszerzése kizárólag nyugat európai importból történik.A papíripar ezen belül kifejezetten nehéz helyzetben van, mivel a papír gyártás nagy energia igényű ágazat. A nyugati országok energiaellátása pedig nagy részben orosz importra támaszkodik" - írták.