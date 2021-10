Tartani tudja a tervezett termelést a rendkívül magas cellulóz árak mellett is a Vajda-Papír, de az árak ezeknél a termékeknél is emelkedni fognak - mondta a Napi.hu-nak Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha az elmúlt hónapok görbéit nézzük, elmondható, hogy a cellulóz áremelkedése szinte függőleges ívet ír le, a nyomdai papíroknál például kvótarendszert kellett bevezetni. A papírárak emelkedését Vajda is megerősítette:

Elérhető a cellulóz a nemzetközi piacon, de az ára az év eleje óta a duplájára emelkedett és középtávon nem várható annak csökkenése.

Vajda elmondta, a műanyagok visszaszorulásával jelentősen nőtt a papírfelhasználás minden kategóriában így a cellulózé is. A friss cellulózt, amelyből a higiéniai alappapír készül, nem helyettesíthető más alapanyaggal a technológiai és minőségi szabályozottság miatt. Az újrahasznosított-papír, mint alapanyag elérhetősége korlátozott, nem áll rendelkezésre kellő mennyiség a tiszta cellulóz teljes és globális szintű kiváltására.

A higiéniai papírgyártás során felhasznált cellulózrostokat Dél-Amerikából, illetve a Skandináv térségből szállítja a cég, amelynek jelenlegi és a gyárbővítési 2. ütem során elkészülő cellulóztároló kapacitása 3 havi puffer készlet tárolására alkalmas. Alappapírból pedig 2 havi készlet tárolására van lehetőségük.

Elkerülhetetlen a drágulás

Az alapanyagárak és az előállítási költségek drasztikus és tartós emelkedésének hatását már a legtöbb iparágban, így a papírgyártásban sem tudják a gyártók sokáig tompítani, így elkerülhetetlennek látszik azok, legalább részleges áthárítása a vásárlókra, így sajnos további áremelkedések várhatók, mivel nem csak az alapanyag drágult, de az emelkedő energiaárak a szállítási költségeket is jelentősen megemelték. Vajda azt is elmondta, hogy a forint árfolyamváltozása is emelte a költségeket.( Ezek az extra költségek hatással vannak a temetkezés, a kertészkedés és a tisztítószerek áraira is - a szerk.)

Magyarország éves szükséglete 90 ezer tonna a higiéniai papírtermékekből – toalettpapír, papír zsebkendő, háztartási papírtörlő –, a csoport éves kapacitása pedig 140 ezer tonna. Vajda Attila elmondta, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta teljes létszámmal dolgoznak, a gyártás folyamatos a dunaföldvári, székesfehérvári és a budapesti gyáregységben is, éjjel-nappal a hét minden napján.

Vajda Attila arról is beszélt, hogy a vállalat az elmúlt 10 évben 20 milliárd forintot fordított arra, hogy a gyártás és az üzemeltetés a lehető legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb technológiákkal valósulhasson meg. A következő években a környezetkímélőbb megoldások alkalmazására évente 50 millió forintot tervez költeni a Vajda-Papír.