A The Coca-Cola Company globális stratégiájának, a Hulladékmentes Világ koncepciójának lényege a csomagolási hulladék megszüntetése és a fenntartható, körforgásos gazdaság kialakítása, amelyben minden hulladékból újra és újra alapanyag lesz. De a PET-palackok helyett már olyan csomagolásfajtákban is gondolkodnak, amelyek gyártása eleve kevesebb hulladék- és energiafelhasználással jár, fenntarható forrásból származik az alapanyaga. Ezért a cég és a a dán Paper Bottle Company (Paboco) közösen próbálkozott meg a 100 százalékban újrahasznosítható papírpalack fejlesztésével

Már 2019 óta folyik az üdítőitalgyártó brüsszeli kutatás-fejlesztési laboratóriumában a vizsgálat a papírpalackokkal. A jelenlegi fázisban a csomagolás a papír borításon belül egyelőre teljes mértékben újrahasznosítható műanyag belsőt tartalmaz, ahogy kupakja is 100 százalékban újrahasznosítható műanyag. A prototípus bemutatása után a fogyasztói tesztelés időszaka következett, a hazai vásárlók próbálhatták ki először az új csomagolás első kísérleti darabjait. 2021. június 16-tól a kifli.hu online bevásárlóhelyen rendelt AdeZ növényi alapú ital mellé ajándék termék is járt, amely már a papírpalack prototípusában érkezett a vásárlókhoz. A kiürült palackokat a Coca-Cola Magyarország visszagyűjtötte, a fejlesztőközpont pedig laboratóriumi vizsgálatoknak vetette alá, hogy kiderüljön, hogyan teljesített a csomagolás, miként állta ki a szállítás és a használat próbáját.

Az üdítőitalgyártó részletesen felmérte a magyar vásárlók véleményét, a palack teljesítményét és megítélését. Az új csomagolás kipróbálása után a válaszadók közel 90 százaléka kifejezetten szerette az AdeZ új papírcsomagolását, és ha választaniuk kellene két azonos termék közül, akkor a válaszadók 85 százaléka határozottan a papírpalackban kapható ital mellett döntene.

A The Coca-Cola Company a brüsszeli központjában fejlesztett papírpalackokra egyelőre nem a meglévő újrahasznosítható csomagolások helyettesítéseként, hanem azok kiegészítéseként tekint. A cél: 100 százalékos újrafeldolgozhatóság, hulladékmentesen – az összes csomagolás összegyűjtésével és újrahasznosításával, hogy ne kerüljön csomagolási hulladék a környezetünkbe. A papírpalackokat most továbbfejlesztik, hogy mielőbb megszülethessen egy teljesen bioalapú és 100%-ban papírként újrahasznosítható papírpalack. Ennek előállításához kizárólag fenntartható eredetű faanyagot használnak majd, amely fogyasztás után ismét papírként dolgozható fel. A palackok gyártáshoz szükséges fa pótlására is gondolt a cég: a Coca-Cola Magyarország tavasszal fasor ültetésbe kezd Dunaharasztiban lévő központja szomszédságában a városi önkormányzattal közösen.

A társaság egyébként más vállalásokat is tett már a fenntartható termelésért: